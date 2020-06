Franco pide al Gobierno nacional más ayudas para llegar con las becas de comedor "más allá" del 21 de junio

CARTAGENA (MURCIA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco ha asegurado en la Asamblea Regional que el 19 de mayo pidieron al Gobierno central "llegar más allá" con las ayudas destinadas a las becas de comedor. Franco ha informado de que eso fue lo que expusieron en la Comisión Interdepartamental de la Infancia y de la Adolescencia.

"Ya sabíamos que la ayuda del Estado concedida inicialmente no nos iba a permitir abarcar todo el curso", ha indicado Franco. En la Región se benefician de la subvención 4.995 familias que a partir del 13 de marzo comenzaron a recibir la prestación a través de 1.049.750 euros que destinó el Gobierno nacional a la Región de Murcia para las becas de comedor. El importe se gestiona con los 45 ayuntamientos, aunque desde el 24 mayo se abona a través de una partida de 700.000 euros procedentes de fondos propios de la Comunidad.

Según ha expuesto en la Comisión de Sanidad y Política Social, desde el Gobierno regional se planteó "tratar de ampliar las ayudas a fines de semana y periodos vacacionales". De hecho, ha puntualizado, la Semana Santa la consideraron como "periodo no vacacional, abonando todos los días hábiles". Sin embargo, "el mandato del estado es claro, pero para poder acoger periodos vacacionales hay que redactar una nueva concesión de las subvenciones y el estado de alarma nos obliga a ser más ágiles, no podemos huir del marco legal, eso nos limitó".

Las becas de comedor están valoradas, según ha recordado la consejera, en 5,12 euros por niño y día hábil, "es la cuantía más elevada que se paga en el territorio nacional por una comunidad autónoma".

Franco, que ha destacado la labor realizada por los ayuntamientos de la Comunidad, ha señalado que habitualmente se les suele dar tres meses para justificar las subvenciones, pero en este caso por tratarse de un "servicio añadido a los muchos que prestan los ayuntamientos" se ha ampliado el plazo de justificación de las subvención a seis meses.

A su vez, ha manifestado que el Gobierno regional tardó solo 13 días hábiles desde el decreto del estado de alarma en aprobar un decreto que permitiera seguir con las becas de comedor a pesar de que estuvieran cerrados los centros educativos. "Hemos puesto en marcha todo tipo de medidas para agilizar todos los trámites internos y con la mirada puesta en el resto del curso escolar", ha dicho Franco que ha señalado que en Murcia ya se había planificado aportar hasta el 21 de junio estas becas.

En cuanto a los pagos a los ayuntamientos de las becas de comedor, Franco ha informado de que la Comunidad les abonó los dos primeros pagos el 20 de abril, correspondientes a 409.523 euros y los que aún no habían presentado la documentación, recibieron el ingreso después. "De manera excepcional preveimos poder hacer el pago de las subvenciones por separado para adaptarnos al ritmo de cada ayuntamiento".

Entre las dificultades encontradas, ha explicado destaca que se detectó que el número de alumnos con derecho a becas de comedor difería con los listados que tenían de la Consejería de Educación y los de los ayuntamientos. Para solventarlo "se procedió inmediatamente a corregirlo" y entonces se procedió a realizar un segundo pago a los ayuntamientos.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Antonio Espín considera que los criterios para poder acceder a estas becas no son los adecuados, pues pueden acceder a ella familias que no superen el umbral de renta de 8000 euros al año, por lo que "una familia que cobra 700 euros al mes no podrá acceder. Los umbrales de renta que establecen son insultantes".

La diputada de VOX, Mabel Campuzano ha manifestado que en España "no debería suponer un problema la alimentación infantil" indicando que la gestión del gobierno nacional "ha sido la peor que ha podido hacer un gobierno de España".

Desde Podemos, María Marín ha denunciado que "a mitad de curso en esta Región no se sepa cuáles son exactamente los usuarios de estas becas de comedor, eso revela muchas cosas sobre las prioridades del Gobierno regional".

Francisco Álvarez, de Ciudadanos, considera que las becas "sirven de aire" para casi 5000 familias en la Región , apuntando que "el Gobierno regional ha atendido a las necesidades incluso sin haber recibido el dinero del Gobierno de España".

Por último, Mari Carmen Ruiz, del PP considera que se han adoptado medidas en la Región "con anticipación" y que la gestión de la crisis está siendo "firme, decidida y valiente sin estar exenta de dificultades".