La Fundación Séneca convoca 23 contratos predoctorales de personal investigador y 12 becas de formación posdoctoral

MURCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha convocado dos líneas de ayudas para apoyar el talento investigador, por importe de cerca de 900.000 euros. Se trata de 23 nuevos contratos predoctorales de formación del personal investigador y de 12 becas de formación posdoctoral en centros de investigación internacionales de referencia.

Los 23 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación de la Región de Murcia, dentro del programa regional 'Talento investigador y su empleabilidad', cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta las 14.00 horas del 20 de septiembre, están destinados a graduados, licenciados e ingenieros con alto rendimiento académico que se encuentren inscritos en programas de doctorado de alguna de las universidades de la Región.

El programa se divide en dos modalidades. La primera cuenta con 17 ayudas dirigidas a la formación de personal investigador en cualquier ámbito científico, técnico, humanístico o artístico, fundamental o aplicado, y la segunda, con seis ayudas para la formación de personal investigador en ámbitos de interés específico para la industria y con alta capacidad de transferencia de los resultados de la investigación generada. Estos seis investigadores podrán recibir ayudas de empresas interesadas en los resultados de sus investigaciones. La Fundación Séneca destina a estos contratos 462.160 euros.

La duración máxima de los contratos es de cuatro años. En este periodo el adjudicatario debe defender su tesis doctoral. Asimismo, los adjudicatarios tienen derecho a colaborar en tareas docentes, y también pueden realizar estancias en el extranjero, hasta cuatro meses por año, a partir del segundo año.

Este año se ha incrementado el número de contratos en tres, dos industriales y uno de empresa, y la cuantía económica ha amentado en más de 52.000 euros.

Actualmente 13 investigadores predoctorales están realizando su proyecto de tesis doctoral en ámbito de interés para la industria, en temáticas tan variadas como los sensores inteligentes para monitorizar la contaminación de aguas residuales urbanas, el control de calidad de una planta de fabricación de bases lubricantes, la mejora de la calidad de hortalizas de cultivo en sistemas hidropónicos, la inteligencia artificial aplicada a enfermedades genéticas y la mejora genética en corvina.

Empresas como Nimgenetics Genómica y Medicina, S.L., Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos S.L., Alevines del Sureste, S.L., Hop Ubiquitous, S.L., Odin Solutions, S.L., Voptica, Sakata Seed Iberica, S.L.U., Alpred S.L. o Digio Soluciones Digitales, S.L. participan en esta iniciativa.

Estas 23 nuevas ayudas se sumarán a los 61 contratos predoctorales actualmente vigentes gracias a los que jóvenes investigadores desarrollan sus tesis doctorales en la Región, con estancias anuales en centros extranjeros de referencia.

CONTRATOS POSDOCTORALES

Las 12 becas de formación posdoctoral se desarrollarán durante dos años en centros investigadores de reconocido prestigio en el extranjero, dentro del programa regional 'Talento investigador y su empleabilidad'. El presupuesto para otorgar estos contratos asciende a 425.100 euros, y el plazo de solicitud está abierto hasta las 14:00 horas del 6 de septiembre.

La finalidad de estas ayudas es completar la formación científica, técnica y humanística de jóvenes doctores y facilitar la adquisición de experiencia internacional y la capacidad de liderazgo de nuevas líneas de investigación mediante la movilidad investigadora, la cooperación y el desarrollo de la carrera científica.

Las nuevas ayudas se sumarán a los 11 investigadores posdoctorales que están perfeccionando su formación en el extranjero, en materias como el arbitraje internacional en controversias financieras, sistemas fotovoltaicos para su aplicación en invernaderos, el estudio del origen de enfermedades y sus posibles tratamientos para el hombre como la gota y el Parkinson, y el estudio de la obesidad y enfermedades endocrinas caninas, entre otros.

Los centros de destino ubicados en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Croacia son, por ejemplo, New York University School of Law, Universidad de Oxford, Institute of Neurology de Londres, Universidad de Zagreb, Universitá Cattolica del Sacro Cuore o la Faculté des Sciences et Techniques-Peirene.

Una vez finalizado el periodo de formación posdoctoral, los jóvenes investigadores podrán optar a los contratos de reincorporación del programa Saavedra Fajardo de la Fundación Séneca, dirigido a atraer y recuperar el talento investigador. Las solicitudes se deben presentar en la sede electrónica de la Fundación Séneca, www.fseneca.es.