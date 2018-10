García Egea: "he tenido que llevar un cargamento importante de oliva de Cieza a Madrid"

Publicado 16/08/2018 11:45:39 CET

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha bromeado con que el hecho de ser campeón mundial de lanzamiento de Hueso de Oliva le ha obligado a llevar un "cargamento" importante de este producto a Madrid para repartirlo en el partido, incluido al propio Pablo Casado, al que le gustan mucho los encurtidos. "Me preguntaban por qué las olivas de Cieza eran tan especiales y por qué se lanzaban", ha señalado.

García Egea ha contestado de esta forma en una entrevista concedida al programa 'MuryCia' de Onda Regional, recogida por Europa Press, y al ser preguntado por la repercusión que ha tenido a nivel nacional el hecho de que ganara en 2008 el Campeonato Mundial de lanzamiento de Hueso de Oliva que se celebra desde 1995 en Cieza (Murcia), su localidad natal, con un lanzamiento más allá de 19 metros.

"Me sorprendió la repercusión que tuvo la noticia, pero también en el propio PP", según García Egea, quien señala que ha tenido que llevar un "cargamento importante" de oliva de Cieza a Madrid para repartirla "a más de uno". Ha señalado que la oliva mollar es un producto "típico ciezano" junto con los melocotones, que también ha repartido entre los amigos.

Incluso, ha reconocido que sus padres tienen un pequeño terreno en el que cultivan melocotones paraguayos o 'chatos', pero él no puede cogerlos porque es alérgico al melocotón, una circunstancia paradójica sobre la que también ha bromeado. "Igual me pasó como a Obélix de pequeño, que me caí en la marmita y ya no puedo comerlo".

VERANO "FAMILIAR"

García Egea ha destacado que su vida ha cambiado "un poquito" desde su nombramiento, pero ha señalado que él siempre intenta que no repercuta en casa y a nivel personal. "Uno puede tener un cargo en un momento determinado pero no se sabe lo que te puede tocar mañana", tal y como ha añadido.

"Sigo haciendo prácticamente lo mismo: sigo montando en bicicleta, en piragua en el Mar Menor y quedando con los amigos, aunque es cierto que el tiempo se ha reducido drásticamente", según García Egea, quien reconoce que también le apetece pasar tiempo con la familia y con su hija en verano.

Ha relatado que su hija, de tres años y medio, ya va "viendo el desarrollo de todo esto" y, de hecho, ya sabe identificar a Pablo Casado en la tele. "Me avisa cuando me ve con él", ha bromeado el secretario general del PP.

Ha recordado que ya tenía algunos planes para el verano desde enero, pero en esto meses "ha cambiado mucho la cosa". No obstante, ha intentado mantenerlos "siempre con ayuda de los abuelos". Su aspiración no es tener muchos días seguidos de vacaciones, sino "poder salir una noche a tomar un helado o bañarse con la familia por la mañana".