García-Legaz apuesta por una política de incentivos en el aeropuerto de Corvera que lo haga "atractivo" para compañías

Publicado 02/10/2018 12:52:35 CET

El ex presidente y consejero delegado de Aena se muestra convencido de que "será un éxito" haciendo crecer los ingresos de Aena un 8,4% al año

CARTAGENA (MURCIA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente y consejero delegado de Aena, Jaime García-Legaz, ha reiterado durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el aeropuerto internacional de Corvera que está convencido de que el aeródromo "será un éxito" una vez empiece a operar el próximo 15 de enero.

A su juicio, el aeropuerto de Corvera es un activo de "enorme calidad", según los técnicos de Aena, advirtiendo que cuenta con "un gran operador; el aeropuerto es bueno y ahora hay que trabajar con intensidad con las compañías para que el mayor número de compañías se comprometan con AENA y el Gobierno regional debe intentar conseguir que sea un aeropuerto atractivo". De esta forma ha apostado por la "necesidad de impulsar una política de incentivos para trabajar con las compañías y promover la Región como destino turístico y que eso pueda acelerar la decisión de algunas compañías de implantar rutas".

Durante su intervención ha tenido que hacer frente a las preguntas de los grupos parlamentarios. Alguno de ellos se ha interesado por comparar Corvera al aeropuerto de Castellón y le ha pedido que dijera si éste se asemeja más al de Castellón o al de Alicante. Según García-Legaz, al de Castellón "se parece bastante poco", recordando que este aeródromo se enfrenta a dificultades "enormes porque fue concedido a una sociedad francesa que tras operar ahí decidió abandonarlo y éste es el caso contrario", ha apuntado García-Legal asegurando que en Corvera "entra un nuevo operador con músculo".

Al compararlo con el de Alicante, ha indicado que tendrá niveles de tráfico "más bajos" porque el de Alicante está ya "consolidado", pero ha dicho que no desmerecerá ni en diseño ni en prestaciones y que admite una "ampliación" de capacidad de forma sencilla.

Aena opera en 46 aeropuertos españoles, 2 en Colombia, 1 en Jamaica y 1 en Londres, además de en Méjico. "Tiene garantías de dar ese servicio en los próximos 25 años a plena satisfacción", ha añadido recalcando que el de Corvera es "equiparable" al de Alicante contando con "toda la capacidad para crecer en tráfico en los próximos años".

Asimismo, se ha comparado el aeropuerto de Corvera con el de San Javier, donde se ha incidido en que el primero es "más moderno y arquitectónicamente y técnicamente mejor". Ha tranquilizado, por tanto, sobre el impacto que tendrá el cierre del aeropuerto de San Javier para uso civil y ha recalcado que se habló con los trabajadores y que la mayoría estuvieron de acuerdo para su traslado voluntario a la sociedad concesionaria del aeródromo al mantener "todos sus derechos", además de percibir una compensación de unos 3.000 euros por traslado.

Sobre la oferta presentada por Aena, García-Legaz ha informado de que ésta se fundamentó en la elaboración de un plan de negocio que pasó por el Consejo de Administración y fue analizado por los servicios técnicos del Gobierno regional antes de ser adjudicado. Según ha recalcado, la oferta está basada en la evolución de un tráfico "creciente" en el aeropuerto, que permitiría, ha dicho durante su comparecencia en la comisión, hacer crecer los ingresos de la compañía en un 8,4% al año y llegando a ingresos totales de "65 millones de euros que serían compatibles con el canon fijado por el Gobierno regional".

Aparte, el primer año estiman que el tráfico "pueda caer" con respecto al de San Javier porque en el plan de negocios "es preferible pecar de prudente que de excesos". No obstante ha aludido a que el margen de explotación sería positivo a partir del cuarto año. Al final de la concesión, prevén haber alcanzado 4 millones de pasajeros.

En cuanto a los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha manifestado la oposición del PSOE a que se construyese el aeropuerto porque lo consideran un "capricho más" del ex presidente Ramón Luis Valcárcel. Han recordado que su construcción comenzó en 2006 y finalizó en enero de 2012, "han pasado 7 años y el aeropuerto sigue cerrado ", ha manifestado apuntando que los propietarios de las 150 parcelas que fueron expropiadas "siguen sin cobrar". El socialista también ha criticado que de momento solo se haya confirmado que vaya a operar Jet2, "que solo vuela los meses de verano".

Por parte de Podemos, su portavoz, Óscar Urralburu, ha manifestado sus dudas sobre la apertura del aeropuerto de Corvera. "Se cierra un aeropuerto con uso civil y militar que tiene dos pistas, es público y en la Región vamos a abrir un aeropuerto de origen privado, que solo tiene una pista y cuya rentabilidad siembra muchas dudas".

Desde Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, ha mostrado su solidaridad con los expropiados porque "aún no han recibido la contraprestación que se les debe desde el año 2016". Asimismo, ha dicho estar "preocupado" por los trabajadores. "Se ha dicho que esos puestos no se verán afectados, pero si la demanda y la oferta de las compañías que vuelan hasta Corvera decae, es posible que haga que esos puestos de trabajo decaigan", ha apuntado añadiendo que los costes de explotación serán superiores a los 20 millones de euros porque "los costes no se compartirán con el Ministerio de Defensa".

Finalmente, la diputada del PP, Patricia Fernández ha reconocido el "extraordinario" trabajo que ha hecho hasta ahora el aeropuerto de San Javier, afirmando que en el aeródromo de Corvera no habrá "las limitaciones" que sí había en el primero e insistiendo en que éste puede alcanzar los 4 millones de pasajeros y que "brindará a la Región grandes posibilidades".