El Gobierno destina 2 millones para prótesis y adecuación de viviendas de mayores y personas con discapacidad

Publicado 13/02/2019 13:36:02 CET

MURCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través del Instituto Murciano de Acción Social (Imas), destinará dos millones de euros en ayudas para mayores y personas con discapacidad, destinadas a la adecuación de sus viviendas para hacerlas adaptadas y accesibles, y para la financiación de ayudas técnicas, como tratamientos bucodentales, audífonos o compra de camas especiales.

Estas ayudas destinadas a mayores y personas con discapacidad contemplan este año como novedad una partida de un millón de euros para la reparación y adecuación de las viviendas. Se trata de una nueva subvención de hasta 3.000 euros por beneficiario que podrá invertirse en la eliminación de barreras arquitectónicas y en mejorar la accesibilidad de la vivienda, como la adaptación de los baños o la ampliación de espacios para personas en sillas de ruedas.

El millón de euros restante se dividirá a partes iguales para la inversión en ayudas técnicas (prótesis) de los mayores y las personas con discapacidad. Esta subvención tendrá una cuantía mínima de 100 euros y máximo de 3.000, y podrá destinarse a tratamientos bucodentales, y la compra de audífonos, gafas o lentes de contacto. Además de estas ayudas, en el caso de las personas con discapacidad, también podrán solicitar esta subvención para la adquisición de grúas, colchones especiales o camas eléctricas, por el mismo importe máximo.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN

Las personas mayores deberán tener más 65 años y ser pensionistas o que lo sea su cónyuge, mientras que las personas con discapacidad deberán asimismo acreditar que poseen un grado igual o superior al 33%, y que la ayuda que solicitan tiene relación directa con la discapacidad que padecen.

Para solicitar la ayuda económica para adaptación y adecuación de la vivienda, tanto en los casos de personas mayores como las personas con discapacidad, el solicitante debe ser propietario de la vivienda o que lo sea otro miembro de la unidad familiar. Si se da la circunstancia de que vive en régimen de alquiler, se deberá demostrar que el solicitante reside en ese domicilio desde hace cuatro años o más, y el arrendatario deberá autorizar que se hagan las obras pertinentes.

Para solicitar la subvención destinada a tratamientos bucodentales, la compra de gafas o lentes de contacto y audífonos, el solicitante debe estar empadronado en alguno de los municipios de la Región de Murcia, no haber disfrutado de estas ayudas anteriormente, no percibir ninguna subvención de la misma naturaleza, ni superar los niveles de renta per cápita que marca el Imas dependiendo de los ingresos y número de miembros de la unidad familiar.

Estas ayudas se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el próximo 25 de febrero. El plazo para presentar las solicitudes comenzará al día siguiente y finalizará el 15 de abril.