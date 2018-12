El Gobierno regional concluye el proceso para convocar 8.194 plazas de empleo público

Publicado 19/12/2018 13:49:49 CET

De la Cierva pide a Pedro Sánchez que no venda la subida salarial a funcionarios "como un logro" porque ya estaba acordada con Montoro

El Gobierno regional ha finalizado el proceso de tramitación de la oferta de empleo público más numerosa de la historia de la Administración regional, que aglutina 8.194 plazas, y que permitirá las convocatorias para los distintos cuerpos en los ámbitos de Educación, Administración y Servicios y Salud.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 2.166 plazas, de las que 1.307 pertenecen a la oferta de empleo público de Educación para 2018 y 859 corresponden a la oferta de Administración y Servicios. Estas últimas se suman a las 702 plazas convocadas en 2017 y conforman la oferta total de 1.561 plazas para Administración y Servicios.

El conjunto de todas ellas, más las 5.326 plazas aprobadas por el Servicio Murciano de Salud, configuran la oferta de empleo público global de la Administración regional, que cuenta con un total de 8.194 plazas que serán convocadas a lo largo de 2019, tal como pactó el Gobierno regional con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 12 de noviembre.

Así lo ha hecho saber el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, quien ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ese acuerdo "daba un impulso decidido al empleo público". Ha señalado que "lo importante de los acuerdos es cumplirlos" y ha ensalzado que el Ejecutivo murciano es un "Gobierno de hechos".

"Hoy, estamos aquí, anunciando que el Consejo de Gobierno ha aprobado los últimos trámites para que esas 8.194 plazas sean una realidad", ha celebrado De la Cierva, quien ha señalado que "hoy, el millón y medio de murcianos tienen la tranquilidad de que esto va a ser una realidad en 2019",

En el ámbito de la Sanidad, De la Cierva ha anunciado que la Mesa Sectorial de Salud va a acordar este jueves el calendario de exámenes para las 5.326 plazas del Servicio Murciano de Salud.

En cuanto a la oferta de empleo público para Educación, serán 1.240 plazas las que se convocarán por turno libre a lo largo de 2019, más 67 plazas reservadas para personas con discapacidad, que cubrirán las necesidades de personal docente no universitario adscritos a centros educativos de titularidad pública. Estas oposiciones se harán entre los meses de junio y julio.

En el ámbito de Administración y Servicios, del total de 859 plazas, 182 se convocarán por turno libre, más 481 plazas que corresponden al proceso de estabilización de empleo temporal, y las 196 restantes son de promoción interna, tal como se pactó con los representantes de los trabajadores en la Mesa Sectorial. Los procesos se irán convocando a lo largo de 2019.

"EMPLEO MÁS ESTABLE"

Ha remarcado que la Administración regional tiene el doble objetivo de "reducir la tasa de empleo temporal para situarla en torno al ocho por ciento y de promover la estabilización del empleo público". Para ello, representantes de la Administración y de los sindicatos han acordado también facilitar el acceso del personal temporal a la nueva oferta de empleo en el ámbito de Administración y Servicios.

En este sentido, el Consejo de Gobierno ha ratificado este miércoles también el acuerdo al que llegaron hace días el Gobierno regional y los sindicatos en la Mesa Sectorial, que modifica los criterios de selección para las plazas de consolidación, de forma que se incrementa la valoración de la experiencia de los interinos en el desempeño de sus puestos de trabajo.

El proceso selectivo para estas plazas constará de un concurso-oposición en el que el 40 por ciento de la nota final corresponde a los méritos y el 60 por ciento al resultado del examen tipo test. Para las plazas de turno libre se seguirá valorando un 80 por ciento la fase de oposición y el 20 por ciento restante la fase de méritos.

Además, en la valoración de méritos se puntuará a los candidatos que ya hayan aprobado esas oposiciones aunque no hayan conseguido plaza, se creará una lista de espera en la que se tendrán en cuenta los últimos diez años de antigüedad y se garantiza la continuidad en las listas de espera a las personas que ya están incluidas. En el caso de que los interinos tengan plaza, se les dará preferencia a la hora de elegir por los puestos que ya ocupaban como medida de estabilidad.

En concreto, ha indicado que la valoración de los méritos para los interinos será de cuatro puntos. De ellos, 0,5 se reconocerán por haber aprobado las oposiciones con anterioridad; 2 puntos por servicios prestados en la Administración regional; 1 punto por servicios prestados en cualquier otra administración; y 0,5 puntos por formación.

El objetivo del Gobierno regional es facilitar la estabilización de las plazas públicas cubiertas por personal temporal y la permanencia en sus puestos de trabajo a los funcionarios interinos. Todos estos procesos selectivos garantizarán igualmente el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

SUBIDA SALARIAL

Ha recordado que todas estas medidas arrancan del acuerdo alcanzado con los sindicatos el 12 de noviembre, y que también incluía el pago del cien por cien del salario en el caso del supuesto de baja laboral e incapacidad transitoria desde el primer día; la devolución de las cantidades que se les adeudan de las pagas extra de los años 2013 y 2014, y la implantación de la carrera profesional.

Además, el Gobierno regional incluía una subida salarial del 2,25 por ciento a los funcionarios, tal y como estaba pactado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se remontaba a la época del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace tres años.

De la Cierva advirtió en ese momento que los Presupuestos de la Comunidad incluían la subida salarial, pero "existía el riesgo de que no se produjera en la hipótesis de que no existieran Presupuestos Generales del Estado".

En este sentido, ha recordado que se reunió el pasado 3 de noviembre con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a la que trasladó que "no parecía razonable que más de tres millones de españoles que son funcionarios puedan verse perjudicados por el hecho de que no salieran adelante los PGE y, por tanto, no se les actualizasen los salarios".

Ante esta "incertidumbre" y la posibilidad de que no salieran adelante los PGE, De la Cierva trasladó a la ministra que "lo razonable era un Decreto Ley que amparase la subida salarial".

"Pues bien, ayer nos desayunamos con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va al cacareado Consejo de Ministros en Barcelona y parece que una de las medidas estrellas es que van a subir el salario de todos los funcionarios", ha aseverado De la Cierva.

"Solo faltaría, si ya estaba acordado", ha reprochado el consejero, quien ha criticado que lo único que va a hacer Pedro Sánchez es sacar adelante la subida salarial "con el subterfugio de un Decreto Ley" ante su "ineficacia de no ser capaz de tener unos PGE".

De la Cierva se ha alegrado de esta medida "por el conjunto de los funcionarios" y pero ha pedido "no ofrecer a los españoles como un gran logro algo que ya estaba acordado por administraciones anteriores y que es una obligación que tenemos para con nuestros funcionarios".

AUMENTO DE EMPLEO PÚBLICO

De la Cierva también se ha mostrado sorprendido por los datos del 'VI Monitor Anual Adecco de Ocupación: perfil socioeconómico de los ocupados españoles' que reflejaba que el número de asalariados públicos en la Región habían disminuido un 10,4% interanual.

A este respecto, De la Cierva ha defendido que la Comunidad no solo no ha reducido el empleo, sino que ha generado 1.238 empleos públicos desde 2015.