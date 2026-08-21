El Gobierno regional destina 1,2 millones a los ocho municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y el director general de Administración Local, Francisco Abril, tras una reunión con alcaldes de ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes - CARM

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ocho municipios de la Región de Murcia con menos de 5.000 habitantes han recibido una subvención de 1,2 millones de euros procedente del Fondo de Cooperación Local anual, destinada a financiar gastos corrientes de los ayuntamientos.

Los municipios beneficiarios son Albudeite, Aledo, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, según ha informado la Comunidad.

La financiación representa en algunos casos alrededor del 10% del presupuesto anual municipal y puede destinarse a las necesidades que determine cada consistorio.

La aportación se canaliza a través de la Dirección General de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, con el objetivo de atender las necesidades de estos municipios.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha señalado que "el Gobierno regional mantiene un compromiso firme con los municipios de menor población" y que "garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos no puede depender del tamaño del municipio".

Ortuño ha indicado asimismo que estas ayudas permiten a los ayuntamientos "disponer de recursos esenciales para atender sus necesidades cotidianas" y ha defendido que la financiación específica para los municipios menos poblados permite afrontar "las dificultades derivadas de su menor población".

DIEZ POR CIENTO ADICIONAL EN EL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS

Por otro lado, el Plan de Obras y Servicios 2024-2025 y el correspondiente al periodo 2026-2027, que está pendiente de aprobación, contemplan una aportación adicional para los ocho municipios con menor población de la Región.

En concreto, estos ayuntamientos dispondrán de un 10% adicional del presupuesto de 18 millones de euros del Plan de Obras y Servicios, una cantidad que se sumará a la que corresponda a cada municipio según los criterios establecidos para el reparto de los fondos.

Según la Comunidad, esta reserva pretende tener en cuenta las características de los municipios de menor población, ya que en el reparto de los fondos se consideran factores como la superficie y el número de habitantes.