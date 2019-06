Gobierno regional, premio 'Atila' "por su tibieza" al problema de contaminación de Sierra Minera

Publicado 05/06/2019 14:36:58 CET

Premio 'Caballo de Atila' para el consejero Celdrán y el presidente de Murcia "por su incapacidad" para sacar adelante planes Red Natura

MURCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional repite este año galardón, 'Atila', "al no mostrar voluntad de rectificación" y "por su tibieza y lentitud a la hora de poner solución" al problema de contaminación de Sierra Minera.

Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este miércoles 5 de junio, Ecologistas en Acción de la Región Murciana hace pública la concesión de los Premios 'Atila' para distinguir a quienes a lo largo de un año han destacado por su contribución "a la destrucción" del medio ambiente de la Región de Murcia.

De tal forma, Ecologistas en Acción concede los Premios 'Atila Región Murciana 2019' con el objetivo de "distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente". Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas 'Atila' y 'Caballo de Atila', aunque el alto número de candidaturas obliga al jurado todos los años a elegir algunos accésits.

El Gobierno regional, con especial mención a la Consejería de Salud y a las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor, y de Energía y Actividad Industrial y Minera, se hace este año con el premio 'Atila' "por su tibieza y lentitud la hora de analizar y poner solución a los graves problemas de contaminación por metales pesados en la Sierra Minera", que además de al medio ambiente, afectan a la población, principalmente a la más vulnerable.

Mención especial "letra escarlata" para el consejero Salud, Manuel Villegas, "por frivolizar sobre el origen del plomo y arsénico presente en niños de la Sierra Minera, en un empeño de exonerar a los miles de toneladas de residuos tóxicos mineros almacenados a la intemperie con total impunidad, y pretender achacarlo a la plastilina y el té, y por realizar un estudio con graves indicios de parcialidad que propone que vivir en la Sierra Minera no aumenta el riesgo de tener metales pesados en el organismo, mientras la evidencia dice lo contrario".

El premio 'Caballo de Atila', para Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, y a Fernando López Miras, presidente del Gobierno regional "por su incapacidad de sacar adelante los numerosos Planes de Gestión de la Red Natura2000, Planes de Fauna y de Flora protegida, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales".

Planes, denuncia Ecologistas, "que siguen sin aprobarse tras años de retrasos injustificados, a pesar de su necesidad, y de que en el caso de la Red Natura 2000 el retraso lleva sanción económica. Ni siquiera han aprobado el Plan de Gestión del Mar Menor, que por muy verde que se vuelva, ellos lo ven transparente y mejor que nunca.

ACCÉSIT PARA LA CROEM, BALLESTA, UPA Y CHS

Accésit 'Dr. Maligno y su Miniyo' a la patronal CROEM y al Gobierno regional "por su empeño en desmantelar las garantías ambientales que preservan el interés público frente la depredación del interés privado", ya sea aprobando leyes que rebajan dichas garantías (como la Ley de Aceleración Empresarial) o bien "debilitando las estructuras de evaluación y control ambiental mediante organismos más fáciles de presionar por la patronal" (la famosa ARCA).

El Accésit 'atrapado en el tiempo' para el alcalde de Murcia, José F. Ballesta, "por pretender tirar balones fuera achacando los episodios de contaminación atmosférica y la activación del Protocolo por Contaminación del Aire a las condiciones meteorológicas, no queriendo reconocer que el origen real es el excesivo tráfico urbano, y que la única solución es reducir el número de vehículos motorizados de forma permanente".

Mientras que el Accésit 'Infierno Verde', para el regadío intensivo industrial que lleva años arrasando diferentes zonas de la Región, en especial las llanuras litorales, y que ahora pretende expandirse por el Noroeste y el Altiplano.

Por transformar completamente sus paisajes en un desierto "verde lechuga", al tiempo que contamina acuíferos, y degrada peligrosamente espacios de alto valor como el Mar Menor o la costa de Marina de Cope, cuyas aguas se vuelven "verde alga" debido al exceso de nutrientes, añade la organización.

El Accésit 'Conan el Deltractor' a la persona, o personas, que arrancaron dos veces toda la vegetación de dunas protegida presente en playas de Calnegre, arando con un tractor, además de eliminar algunos bolardos y paneles informativos, creyendo que eliminando la vegetación les iban a dejar aparcar sus coches los domingos en la "mismica orilla de la playa" o que se iba a desproteger el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

Y el Accésit 'El Señor de los Humillos' para Antonio Moreno, secretario general de UPA en la Vega Alta, "por su empeño en que se perpetúe la mala práctica de las quemas de alpacas de paja y otros combustibles como ineficaz método antiheladas, que además de estar prohibido, causa problemas respiratorios en las poblaciones de la vega alta, que quedan sumidas en una niebla irrespirable durante horas".

A lo que se añade Accésit 'No me chilles que no te veo', para la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), "por que no parece que con la graduación actual consigan enfocar bien el mapa de los regadíos ilegales en la Cuenca del Segura, y siempre les salen muchas menos hectáreas de las que se denuncian por diferentes colectivos".

El jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios "llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y les lleve a cambiar su actitud, trabajando en defensa del medio ambiente del que dependemos todas las personas".

Máxime, concluyen, "en estos tiempos en que la emergencia climática exige cambios reales para preservar el planeta y que sea habitable para las siguientes generaciones".