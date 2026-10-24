González Pons y Guardiola defienden en Archena "el cambio que necesita España, que solo puede llegar con Feijóo"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y la cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola, han mantenido hoy en Archena un encuentro con afiliados y simpatizantes junto a Patricia Fernández - PP

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y la cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola, han mantenido hoy en Archena un encuentro con afiliados y simpatizantes del Partido Popular junto a la presidenta local del PP, Patricia Fernández.

González Pons ha subrayado que el 29N "decidimos entre Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, es decir, entre continuidad o cambio, entre corrupción o ética". "La única manera de garantizar que el próximo presidente del Gobierno sea Feijóo es votar a Feijóo, y todo lo que no sea votar a Feijóo es arriesgarse a que Sánchez siga en la Moncloa", ha añadido.

Por su parte, Miriam Guardiola ha resaltado que "estamos ante unas elecciones cruciales para España, y vamos a trabajar para defender los intereses de la Región de Murcia y para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España". "Tenemos mucha ilusión y ganas. Somos la esperanza de millones de españoles para que el 29N se produzca el cambio que necesita España", ha remarcado.

Patricia Fernández ha asegurado finalmente que "desde el Partido Popular de Archena, junto a la sociedad archenera, decimos alto y claro que no queremos a un presidente como Sánchez, que ha llevado a España a la ruina más absoluta, a que perdamos los principales valores en los cuales toda la vida hemos creído y por los que tantas generaciones han luchado".