González Veracruz defiende en Molina de Segura la subida de las pensiones mínimas y no contributivas - PSRM

MOLINA DE SEGUA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha defendido en Molina de Segura la necesidad de proteger el sistema público de pensiones y garantizar prestaciones suficientes para las personas con menores ingresos, especialmente quienes perciben pensiones mínimas y no contributivas.

González Veracruz ha mantenido un encuentro con la Plataforma de Pensionistas de Molina de Segura, en el que ha puesto el foco en la situación de los pensionistas de la Región de Murcia. Según ha señalado, cerca de la mitad de las pensiones abonadas en la Comunidad tienen un importe inferior a 785 euros, por debajo del umbral de pobreza.

"Esas son las pensiones más amenazadas por la motosierra que plantea la ultraderecha. Y también debemos proteger a quienes perciben pensiones no contributivas, que este año han subido más de un 11 %. Porque quien menos tiene es quien más necesita que las instituciones estén a su lado", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que estas prestaciones afectan a personas con trayectorias vitales diversas, entre ellas mujeres viudas con ingresos limitados, personas con discapacidad o incapacidad y quienes no pudieron cotizar lo suficiente por dedicarse durante años a los cuidados familiares o al trabajo doméstico y agrícola.

En cuanto a la evolución de las cuantías, González Veracruz ha señalado que la pensión no contributiva ha pasado de 370 euros mensuales en 2018 a 629 euros, mientras que la pensión mínima de viudedad para mayores de 65 años ha aumentado de 639 a 936 euros al mes. También ha destacado que las pensiones mínimas han subido más de un 7% este año, según ha informado la formación política.

La candidata ha contrapuesto esta evolución a la registrada entre 2014 y 2017, durante el Gobierno del PP, periodo en el que, según ha indicado, la pensión no contributiva apenas aumentaba un euro mensual al año. A su juicio, esta diferencia refleja dos modelos distintos de políticas públicas, uno centrado en proteger a las personas con menos recursos y otro que, ha afirmado, mantiene a miles de ciudadanos con prestaciones insuficientes.

Por último, González Veracruz ha destacado el peso de las pensiones en la economía regional, donde se abonan más de 273.000 prestaciones, con un volumen anual cercano a los 4.700 millones de euros, según ha informado el PSRM.