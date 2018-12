El Gordo de la Lotería de Navidad, el '03347', reparte 6,4 millones en la Región

Publicado 22/12/2018 13:22:13 CET

MURCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gordo de la Lotería de Navidad, el '03347', dotado con 4 millones a la serie, ha sido vendido en siete administraciones o puntos mixtos de venta de la Región de Murcia. En total, ha repartido 6,4 millones de euros en Cartagena, Yecla, Villanueva del Río Segura, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, según ha hecho saber a Europa Press el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la Región, José Laorden.

En concreto, la administración de Loterías Perolo de San Pedro del Pinatar ha vendido dos décimos del gordo; la administración situada en la plaza de la Dársena de la Manga del Mar Menor de Cartagena ha vendido otros dos números.

Asimismo, las administraciones de la avenida de Balsicas de Roldán, en Torre Pacheco; en la situada en el Polígno San Ana; en la calle Caridad de Cartagena; en la calle Rambla número 18 de Yecla; y en la avenida Juan carlos I de Villanueva del Río Segura, han vendido un solo décimo del Gordo cada una de ellas.

Mari, la responsable del punto de venta mixto ubicado en la calle Rambla de Yecla, número 18, que hace las veces de bazar, ha dicho sentirse muy emocionada. "No me lo puedo creer, todavía no sabemos cuántos décimos hemos vendido", ha señalado. Ha destacado que este año todavía no habían repartido ningún premio de la lotería de Navidad, aunque hace cuatro años repartieron un cuarto premio también.

Ana Belén, responsable del punto de venta de la avenida Venecia, número 19, del Polígono de Santa Ana, en Cartagena, ha reconocido estar también "pletórica" por haber vendido el premio Gordo, aunque todavía desconocía el número de boletos vendidos. "Hemos vendido alguno que otro", ha señalado Ana Belén, quien ha aclarado que se trata de un punto mixto abierto desde hace tres años y es el tercer premio importante que reparte este año.