Graphenano crea un nuevo sistema de conexión de implantes que reduce costes y evita el desprendimiento de la corona

MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Graphenano Dental y Dynamic Abutment Solutions han creado un nuevo sistema de conexión de implantes que supone una reducción de los costes y evita un posible desprendimiento de la corona. Se trata de un sistema que conecta directamente los discos de biopolímero reforzados con grafeno G-Cam al multiunit de implante, evitando la interfase metálica convencional, informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Tras su éxito en la feria de Dubai, la compañía presentará el innovador sistema G-Das en Expodental, que se celebrará en IFEMA del 24 al 26 de marzo y que se convertirá en un punto de encuentro de odontólogos, higienistas, protésicos y auxiliares. También estará presente a finales de abril en la feria SOCE en Valencia, donde contará con un stand propio con todas las novedades de la división.

El director general de Graphenano Dental, Jesús Martínez, ha explicado que G-Das es "la combinación del material más disruptivo del sector dental -G-Cam- junto a la ingeniería aplicada por la compañía Dynamic Abutment, líder en aditamentos y sistemas dinámicos".

Martínez ha recordado que el principal problema de los sistemas convencionales es "el despegado de la prótesis y la interfase metálica, que conlleva retiradas y roturas de prótesis en el paciente" y ha recalcado que, con el nuevo sistema de Graphenano, se evita la pieza metálica. G-Das ya está disponible en el mercado y los especialistas disponen de dos versiones, una para realizar conexiones rectas y otro para angulados dinámicos.

Con el lanzamiento de este nuevo sistema, Graphenano responde a las necesidades de un mercado que, según Martínez, demanda cada vez más "materiales más biodinámicos, precisos y seguros, que reduzcan los tiempos y los costes de trabajo". "Con esta solución, resolvemos las necesidades del sector dental y ofrecemos tratamientos más eficaces y estéticos para los pacientes", ha añadido.

LOS DISCOS G-CAM: MÁS DURADEROS, BACTERIOSTÁTICOS Y ANTIFÚNGICOS

Los discos G-Cam desarrollados por Graphenano, que ya se emplean en una treintena de países, incorporan la tecnología del grafeno al material más usado en las prótesis dentales "para revolucionar sus propiedades" y "mejorar la calidad de vida de los pacientes", según el responsable de Graphenano Dental.

Martínez ha señalado que se trata de un material "más flexible y ligero, que mantiene la dureza," y que además no cambia sus propiedades a lo largo del tiempo al no absorber líquidos, que es la causa del envejecimiento del resto de materiales". Además, ha insistido en que es "bacteriostático y antifúngico", y su aspecto es totalmente natural", por lo que "no requiere la utilización de metales o cerámicas".

Con los discos G-Cam se pueden realizar carillas, incrustaciones, prótesis removibles y fijas sobre dientes o implantes. Según el director general de Graphenano Dental, "la versatilidad del material y su fácil manejo en el laboratorio, añadido a las ventajas que ofrece al paciente, lo convierten en el material más disruptivo de la odontología actual".

Además de los discos G-Cam, Graphenano presentó recientemente la solución G-Print 3D Models, que resuelve las necesidades críticas del proceso de impresión 3D y mejora las propiedades mecánicas y el coeficiente de contracción térmica. De este modo, se asegura la exactitud de los modelos de trabajo para que las prótesis dentales se ajusten a la anatomía y funcionalidad del paciente.

CERCA DE 60 PRODUCTOS PARA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Graphenano Dental trabaja para ofrecer una solución integral al sector de la odontología, con un modelo de negocio que contará con más de 60 productos que completarán los protocolos de trabajo. Además, está ultimando el desarrollo de 3D Definitive para la realización de prótesis definitivas impresas, así como de 3D Ortho para la impresión de férulas y ortodoncia.

Estas soluciones son fruto de más de 10 años de investigación, que han llevado a Graphenano Nanotechnologies a convertirse en la primera empresa a nivel mundial en patentar el grafeno para uso médico y estético. En la actualidad, la compañía colabora con la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá, UCAM, la UPV o la Universidad de Valencia, entre otras.