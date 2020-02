Guardia Civil de Tráfico controla desde este lunes 150 autobuses para garantizar la seguridad de los escolares

Publicado 02/02/2020 10:43:08 CET

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlará esta semana alrededor de 150 autobuses para garantizar la seguridad de los escolares, dentro de la nueva campaña de vigilancia de este tipo de vehículos que la Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla entre el 3 y el 7 de febrero y a la que se han adherido 13 cuerpos de policía local a través de sus respectivos ayuntamientos.

Durante los últimos años no se ha registrado ningún accidente con víctimas en la Región de Murcia en el que estuviera implicado un vehículo de estas características, por lo que, según Virginia Jerez, jefa provincial de Tráfico, se trata de un medio de transporte seguro.

"No obstante, siempre ha que extremar la vigilancia y no olvidar que el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o justo en los instantes inmediatos, y en muchos casos se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar, o de los padres", explica.

Durante el curso escolar, alrededor de 630.000 alumnos en toda España utilizan a diario un autobús escolar, y según el Observatorio del Transporte de Pasajeros por Carretera, estos autobuses desplazan más de 230 millones de pasajeros al año. Aun así, las tasas de accidentalidad en España son mínimas.

El transporte escolar está sometido a una serie de normas de cuyo cumplimiento depende en muchos casos la seguridad de los niños. Exigirlas, a través de los centros educativos o las asociaciones de padres que se encargan de contratar las rutas, es un derecho.

"Cerca de 17.000 autobuses (alrededor de un 40% de toda la flota privada) realizan servicios de transporte escolar, y desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención", añade la jefa provincial.

Durante el desarrollo de esta campaña se realizarán inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar (autorizaciones, documentos, condiciones técnicas, elementos de seguridad, cinturones y sistemas de retención infantil) y sobre los conductores (permiso de conducción, tiempos de conducción y descanso), tanto en vías urbanas como en vías convencionales.

Para ello, 200 Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, pertenecientes al Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia controlarán en vías interurbanas en torno a unos 150 autobuses dedicados al transporte escolar y menores.

Además, los cuerpos de Policía Local de los ayuntamientos de Alcantarilla, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Lorca, Moratalla, Molina de Segura, San Pedro del Pinatar y San Javier efectuarán los controles en las vías urbanas de su competencia.

VELOCIDAD

La velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos. Está comprobado que, a 50 km/h, velocidad máxima permitida en vías urbanas, las posibilidades de que un niño sobreviva sin ninguna medida de seguridad es prácticamente nula, y ni siquiera a poca velocidad se garantiza su supervivencia.

A partir de 2013, todos los camiones y autobuses nuevos de la UE deben contar con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión.

El interés de la DGT porque los menores vayan correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o el dispositivo de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad es tal que uno de los indicadores de seguimiento de las líneas básicas de la Estrategia de Seguridad vial 2011-2020, aprobada en febrero de 2011 por el Consejo de Ministros, es que no haya ningún menor fallecido sin sistema de retención infantil.

Un menor sin ningún tipo de retención multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales. Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales, podrían haberse evitado si se hubiera utilizado este tipo de dispositivo.

En esta campaña se va a prestar especial atención al uso del cinturón de seguridad en aquellos autobuses que lo tengan instalado. Más del 60% de los autocares que realizan transporte escolar llevan instalados, a fecha de hoy, cinturones de seguridad.

El cinturón de seguridad es útil en cualquier trayecto, corto o largo, en vía urbana o interurbana. En el transporte escolar, el cinturón de seguridad es vida.

CLAVES PARA IR SEGURO

Tráfico recomienda si se va andando al colegio: mirar a ambos lados antes de cruzar, siempre por semáforos o pasos para peatones; caminar por el interior de la acera, lejos del bordillo; no cruzar las calles o plazas en diagonal o zig-zag; y tener cuidado con los coches que entran y salen de los garajes. En carretera, deben ir por la izquierda, y de noche, llevar prendas reflectantes.

En el entorno del autobús, aconseja no pararse nunca detrás del autobús porque no serán vistos; esperar la señal del conductor y cruzar siempre al menos tres metros por delante; mantenerse sentado y con el cinturón puesto; no correr al llegar ni al salir; y obedecer al conductor y al monitor.

CAMINO ESCOLAR SEGURO

Su objetivo es conseguir una movilidad sostenible, proporcionando a los niños itinerarios seguros que favorezcan y estimulen el desplazamiento a pie, en bicicleta o en transporte público, en la ida y vuelta al colegio.

Respecto a las características que deben reunir los caminos escolares, Tráfico explica que deben tener aceras amplias, con semáforos que duren lo suficiente para que les dé tiempo a pasar; semáforo sin luz ámbar; parada donde los padres dejen a los niños y de ahí con un adulto, vayan andando al colegio; los comerciantes ayudan a los que van solos al colegio; prohibición de aparcar a la entrada y salida del colegio, evitando aglomeraciones; parking para bicicletas; agentes regulando la entrada al colegio; y una señalización que indicará que la velocidad máxima será de 30 km/h.

El objetivo principal del proyecto de la DGT 'Camino Escolar Seguro' es poner a disposición de padres, alumnos, colegios y ayuntamientos, recursos educativos e iniciativas para los desplazamientos a pie o en bicicleta a los centros escolares. Se puede consultar en la página web http.//wwww.caminoescolarseguro.com.