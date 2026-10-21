Hefame defiende el papel de la farmacia en la salud animal y destaca la importancia de la formación especializada

El consejero de Hefame, Carlos Mendoza, y la experta en veterinaria de la cooperativa, Mercedes Collar - HEFAME

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hefame, Carlos Mendoza, y la experta en veterinaria de la cooperativa, Mercedes Collar, participaron en la II Jornada Veterinaria 'El nuevo papel de la farmacia comunitaria en la salud animal', organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Málaga.

Durante el encuentro, ambos abordaron las oportunidades que ofrece el desarrollo de la categoría Veterinaria en la farmacia comunitaria, desde la dispensación de medicamentos hasta el asesoramiento sobre productos destinados al cuidado y bienestar de los animales, según han informado desde la cooperativa.

Durante su intervención en la mesa redonda, Mendoza destacó que la farmacia comunitaria "reúne las capacidades necesarias para dispensar medicamentos veterinarios con garantías, gracias a la cualificación de sus profesionales, la trazabilidad, el asesoramiento y la proximidad al ciudadano".

En este sentido, señaló que la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ha dado "un nuevo impulso" al medicamento veterinario en la farmacia, lo que ha requerido un esfuerzo de adaptación por parte de las farmacias y la distribución farmacéutica para garantizar la disponibilidad de los productos prescritos.

El consejero de Hefame incidió en algunos de los retos que se encuentran las farmacias actualmente como generar más confianza y conocimiento en torno a la salud animal en sus equipos, dar mayor visibilidad a la categoría y mejorar la colaboración entre farmacéuticos, veterinarios y distribuidores.

Asimismo, defendió que "es necesario avanzar hacia una mayor especialización en salud animal, que permita ofrecer un consejo profesional aún de mayor calidad y desarrollar una atención integral que abarque también ámbitos como la prevención antiparasitaria, la nutrición, la higiene, la dermatología y la salud digestiva".

Mendoza destacó la evolución de la relación entre los laboratorios, la distribución farmacéutica y la farmacia comunitaria, que ha pasado de centrarse en la logística y el suministro a una colaboración más estratégica, basada en la formación, el análisis de mercado y el desarrollo de la categoría.

En este contexto, señaló que "la ampliación del catálogo de medicamentos veterinarios autorizados para distintas especies y patologías facilita una atención más ajustada a las necesidades de cada animal".

Mendoza destacó que la distribución farmacéutica "ha evolucionado para convertirse en un socio estratégico de la farmacia, cuyo papel va más allá de garantizar la disponibilidad de los productos".

"En el desarrollo de la categoría veterinaria, esta colaboración se traduce en facilitar un surtido adaptado a las necesidades del mercado, aportar formaciones especializadas al equipo de la oficina de farmacia y proporcionar herramientas que ayuden al farmacéutico a ofrecer un asesoramiento más completo y profesional", explicó. De este modo, la distribución contribuye a que la farmacia pueda responder mejor a las necesidades de los animales y sus propietarios.

Mercedes Collar, por su parte, impartió la ponencia 'Productos veterinarios no medicamentosos: Indicación desde Farmacia Comunitaria', centrada en los criterios para recomendar este tipo de productos desde la oficina de farmacia.

La experta explicó la importancia de comenzar la recomendación con una valoración de las necesidades del animal, mediante preguntas que permitan conocer sus características y circunstancias, antes de seleccionar el producto más adecuado.

Este proceso, dijo, "requiere tener en cuenta factores como la especie, el peso, la edad y el estilo de vida, además de distinguir correctamente los productos veterinarios medicamentosos de aquellos que no tienen esta consideración".

Collar presentó distintas categorías de productos que permiten ampliar el asesoramiento farmacéutico en salud animal, entre ellas los antiparasitarios, los nutracéuticos, los complementos nutricionales y los productos de higiene y cuidado.

La ponencia también incluyó ejemplos prácticos relacionados con las manchas lagrimales, los problemas dermatológicos y las alergias a las mascotas, con el objetivo de mostrar cómo orientar la recomendación en función de cada necesidad.

La experta destacó, para concluir, la importancia de conocer las características y la finalidad de los productos disponibles, realizar una valoración adecuada de cada caso y reconocer aquellas situaciones que requieren atención veterinaria.