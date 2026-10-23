El hospital de Cieza incorpora nuevos profesionales y amplía la atención de Farmacia y Oncología - CARM

CIEZA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza ha incorporado tres técnicos de Laboratorio, un tercer enfermero al equipo quirúrgico y una nueva plaza en el Servicio de Aparato Digestivo, según ha informado Salud.

El centro, de referencia para los municipios de Cieza, Abarán y Blanca, también ha incorporado guardias de Hematología durante los fines de semana y ha ampliado hasta las 22.00 horas, de lunes a viernes, la cobertura del Servicio de Farmacia Hospitalaria.

En este último servicio, la consulta de pacientes externos ha ampliado recientemente su horario y abre ahora también los miércoles por la tarde, además de su atención habitual por las mañanas. Según la información facilitada, esta ampliación responde al incremento de la actividad asistencial registrado en los últimos meses.

El hospital también ha implantado el programa de Oncología 'Como en casa en ningún sitio', que permite a los pacientes con cáncer del Área IX recibir determinados tratamientos y revisiones en Cieza, sin necesidad de desplazarse al hospital Morales Meseguer de Murcia, donde hasta ahora se realizaban estas consultas. El programa contempla la administración segura de tratamientos oncológicos orales e intravenosos de baja complejidad y busca acercar la asistencia a los pacientes.

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de julio la ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del hospital, con una inversión de fondos propios de la Comunidad Autónoma superior a los 3,7 millones de euros.

El proyecto contempla aumentar en 700 metros cuadrados la superficie de Urgencias y reorganizar sus espacios.

Entre las actuaciones previstas figura la creación de una sala de hemodinámica con dos puestos de asistencia, la ampliación y mejor compartimentación de los boxes para preservar la intimidad de los pacientes y la habilitación de una sala de cuidados más amplia. También se ampliarán las salas de espera y se incorporará un doble circuito asistencial diferenciado para pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

La reforma permitirá, además, aumentar el número de camas de observación y mejorar su distribución para facilitar la vigilancia de los pacientes durante su estancia en Urgencias.