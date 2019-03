El IBAFF proyecta este domingo los cortos y documentales finalistas del CreaMurcia

Publicado 02/03/2019 11:29:38 CET

MURCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Murcia Ibaff celebra su X aniversario con un completo programa, que se desarrollará hasta el 10 de marzo en la Filmoteca Regional.

Dentro de esta programación, el Festival volverá a proyectar mañana los cortos y documentales finalistas del CreaMurcia 2018. Tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala A de la Filmoteca.

Así, el Ibaff vuelve a reservar un espacio para los jóvenes del municipio. En total, 8 cortos serán los protagonistas, entre los que se encuentra el ganador del certamen 'Intenso. Confesión de amor teatralizada' y mostrarán el talento joven murciano ante cientos de espectadores de diversos países.

"De esta forma, el Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de Juventud, continúa su apuesta por visibilizar el talento del municipio. Intentamos que nuestros jóvenes tengan oportunidades y participen en los principales eventos que se organizan. Estos trabajos son piezas que tienen que tener reconocimiento y mostrarse al mundo, por eso no hay mejor escenario que este Festival para que el CreaMurcia pueda destacar los mejores cortos y documentales de 2018", ha destacado Rebeca Pérez.

Las piezas audiovisuales son 'El mejor corto del mundo', de Daniel Juan Zapata García; 'Lo que sea para hoy', de Ricardo Ibáñez Ruiz; 'Contratiempo', de Juan Andrés Bermúdez Romero; 'Sobre la mesa', de L&L Lorenzo Baño y David Delgado; 'La culpa', de Ana Barceló Alfocea; 'Jardín de cenizas', de Paolo Natale García; 'El murciano', de Miguel Muñoz Gascón; e 'Intenso. Confesión de amor teatralizada', de José Antonio García Valera -que obtuvo el primer premio-.

Asimismo, el jurado está integrado por estudiantes de institutos que otorgan el premio Ibaff Joven. Los cortos visionados por los escolares en esta edición, y que optan al galardón, serán: 'Russa', 'Heridas contra el olvido', 'En esas tierras', 'The cup is already filling up' y 'La última ruta'. Este proyecto ofrece al alumnado desarrollo de una aptitud y actitud crítica formando personas preparadas para ver y valorar el cine.

EL MEJOR CORTO DEL MUNDO

Dirección: Daniel Juan Zapata García

Año de producción: 2018Duración: 12* 30**Nacionalidad: España.Guión: José Gambín.Música Original: Álvaro Zapata.Sonido: Álvaro Zapata.Productores: Gazapo Producciones.

Intérpretes: Micky Riquelme, Maribel Pintado, Daniel Zapata, Rosalía Bueno, Joaquín Karlson, José Gambín, Raquel Sastre, Kalderas, Antonio Ocaña.

Sinopsis: Javier tiene un sueño, poder trabajar en el mundo del cine. Su ilusión es llegar a dirigir una película y volar de los brazos de su madre. Navegando por internet descubre la posibilidad de ser conocido gracias a un concurso de cortometrajes, decide realizar el mejor cortometraje que se ha realizado jamás. Para ello buscará la mejor historia que pueda llegar al alma del jurado.

CONTRATIEMPO

Dirección: Juan Andrés Bermúdez RomeroAsistente de dirección: Jaume Oliver. Año de producción: 2018Duración: 12*12** Nacionalidad: España.Guión: Juan Bermúdez.Script: Marta Fernández.Dirección de fotografía: Antonio Guillén.Música Original: Carlos Nóbrega.Sonido: Dante Robles.Dirección artística: Marta Ruíz.Diseño de vestuario y maquillaje: Mimi Martínez.Productores: Ángel M. García.

Intérpretes: Alfredo Zamora, Manuel de Reyes, Silvia Sustacha, Rafael Sandoval, Nuria Cánovas, Iván Hernández, Ginés Rodríguez.

Sinopsis: Carlos, un empresario farmacéutico, se dirige a casa a preparase para una reunión. Mientras sube en el ascensor recibe una llamada. En el techo del ascensor, hay una bomba conectada a un teléfono. Tres tonos del móvil y se activa el artefacto. Un ascensor en pleno centro de la ciudad, con más de treinta plantas y la posibilidad de que entre cualquier persona en cualquier momento. Carlos deberá enfrentarse a las decisiones que, basado en el dinero, ha tomado en su carrera profesional. Decisiones que siempre tienen consecuencias...

SOBRE LA MESA

Dirección: L&L Lorenzo Baño y David Delgado. Año de producción: 2017Nacionalidad: España.Guión: Lorenzo Baño.Dirección de Fotografía: Lorenzo Baño.Música: Varios (Ludovico Einaudi, Nine Inch Nails, David Hicken, Mozart, Richard Kitt, Arcade Fire.

Intérpretes: Alberto Morel, Álvaro Vidal, Guillermo Cano, María Albentosa, Alex González, Jerónimo Vidal, Consuelo Baños.

Sinopsis: Nos sentamos tras una de las tantas mesas en el instituto. Sobre ella, estudiantes anónimos dibujan, escriben y se concentran activamente en el olvido de los trascendentales y monótonos discursos de tarima... La mesa es el lienzo de efímeras historias reiniciadas a diario por el vaivén de movimientos pendulares de un guante de látex. Pero, ¿qué pasaría si encontramos algo que no se pudiera borrar?

JARDÍN DE CENIZAS

Dirección: Paolo Natale García. Año de producción: 2018Duración: 6*23** Nacionalidad: España.Guión: Paolo Natale.Script: Adrián Martín. Dirección de Fotografía, operador de cámara y montaje: Alberto Zamora.Dirección y postproducción de sonido: Adriá Sempere.

Making off: Pedro Ginés Vidal.Dirección artística: David Lazeta.Foquista: Álvar B. Scriche.Gaffer: Salva Feltrer.Claqueta: Mistral Da Cruz.Etalonaje: Joan Cuadra.Efectos VFX: Antonio Morales Gabarrón. Jefe de Producción: Ángela Reinón.Ayudante de dirección: Juan Albarracín.Ayudantes de producción: Sergio Hernández e Iván Mena.Dirección de producción: Ángela Natale.

Sinopsis: Un hombre estancado en el presente mira a través de una ventana. Sus ojos van más allá del cristal: busca los sueños del pasado que le harán encontrar su lugar de retorno en el futuro.

LA CULPA

Dirección: Ana Barceló Alfocea. Año de producción: 2018Duración: 8* 10**Nacionalidad: España.Guión: Ana BarcelóCámara: Juan Carlos Martínez.Sonido Directo: Francisco Martínez, Andrés Galián, Santiago Molina.Ayudantes de Producción: Paula Alemán y Quino Pérez.

Intérpretes: Silvia Pérez Guirao, Alejandra Lifante, Nuria Cánovas, Bruno Palmero, Salvador Soto, José Ortuño.

Sinopsis: María y Esperanza, dos amigas que han quedado para pasar juntas una mañana al aire libre, se encuentran, de pronto, envueltas en una situación que escapa a su control. Esperanza es forzada y violada por tres chicos mientras María huye desesperadamente presa del pánico. Cuando logra situarse en un lugar seguro, María observa la desagradable escena entre lágrimas y sollozos, ocurriendo algo que cambiará su vida para siempre.

EL MURCIANO

Dirección: Miguel Muñoz Gascón. Año de producción: 2018Duración: 2* 22** Nacionalidad: España.Guión: Miguel Muñoz.Dirección de Fotografía: Alberto Bódalo.Música: Margott Vaum.Sonido: Alfonso Pujalte.Dirección artística: Sofía Martínez Hernández. Producción: Miguel Muñoz Gascón. *Intérpretes: Raúl Lara, Fran Bermejo.

Sinopsis: ¿Todos los murcianos tienen acento?

LO QUE SEA PARA HOY

Dirección: Ricardo Ibáñez Ruiz. Año de producción: 2018Duración: 15* Nacionalidad: España.Guión: Ricardo Ibáñez Ruiz.Sonido: Juan Antonio Núñez.Montaje: Ricardo Ibáñez Ruiz.Operador: Ricardo Ibáñez Ruiz. Etalonaje: J.J. Franco.Producción: Ricardo Ibáñez Ruiz. Compañía productora: Sin ti... pelis pequeñitas.

*Intérpretes: Joan Franco, Bruno Jiménez. Sinopsis: Sin un gran significado de lo que es la vida y para qué estamos aquí, a veces la luz puede hallarse en cualquier parte.

INTENSO. CONFESIÓN DE AMOR TEATRALIZADA

José Antonio García Valera. Sinopsis: Jorge ha montado un gran Show.

Ficha Artística. Eduardo López de Rodas, Rubén Miralles, Celia Muñoz

Ficha Técnica: Dirección y guión: José Antonio Valera Producción: ESAD y AVM