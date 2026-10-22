'Imágenes al Vuelo' muestra un siglo de transformación del paisaje murciano a través de la fotografía aérea

El Palacio de las Balsas de Murcia acoge una exposición de fotografía aérea hasta marzo de 2027 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Imágenes al Vuelo' recorre la evolución de la fotografía aérea en España y, de forma particular, en la Región de Murcia, a través de imágenes que permiten observar los cambios experimentados por el territorio durante casi un siglo. La muestra ha sido inaugurada este jueves en el Palacio de las Balsas de Murcia, sede del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, donde podrá visitarse hasta el 25 de marzo de 2027.

La directora general del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Laura Barbas, ha inaugurado la exposición acompañada por el director del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), Emilio López Romero, y la secretaria general de la Delegación del Gobierno, María José Navarro.

El recorrido comienza en 1929 con fotografías de Murcia y Cartagena que muestran ambas ciudades antes de los grandes planes urbanísticos y los ensanches. Se trata de dos imágenes del vuelo de la Cuenca Hidrográfica del Segura, encargado por este organismo, creado en 1927, a la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos (CETFA) para obtener cartografía básica, documentar la propiedad con fines fiscales y modernizar las estructuras agrarias, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.

El director del CNIG ha explicado durante la presentación que estas imágenes pertenecen a uno de los vuelos pioneros de la fotografía aérea en España. El denominado vuelo de la cuenca del Segura, realizado entre 1929 y 1930 y conocido también como vuelo Ruiz de Alda, se inició con el levantamiento fotográfico de las huertas de Murcia, Lorca y Archena y se amplió posteriormente a otras zonas de la cuenca para documentar las áreas regadas y regables del río Segura.

La muestra pone de relieve el papel de la Región de Murcia y de la Confederación Hidrográfica del Segura en el desarrollo de la fotografía aérea en España. A finales de la década de 1920, la aplicación de la fotogrametría aérea permitió obtener información geográfica con una rapidez hasta entonces impensable mediante los trabajos de campo. Entre los principales impulsores de esta técnica figuró la CETFA, fundada por pioneros de la aviación militar como Julio Ruiz de Alda, cuyos primeros encargos procedieron de las confederaciones hidrográficas y del propio Instituto Geográfico Nacional.

'Imágenes al Vuelo' muestra cómo la fotografía aérea permite estudiar la evolución del paisaje a lo largo del tiempo. Las imágenes documentan cambios derivados tanto de procesos naturales, como las transformaciones geológicas y climáticas, como de la actividad humana, especialmente en los ámbitos agrícola, urbanístico e industrial.

La exposición puede visitarse en el Palacio de las Balsas, en Murcia, hasta el 25 de marzo de 2027, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.