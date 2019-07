La investidura de López Miras, aplazada al jueves a la espera de un acercamiento de posturas con VOX

Publicado 02/07/2019 19:55:17 CET

Liarte (VOX) asegura que seguirán votando en contra de la investidura de López Miras "si no cambian las cosas"

CARTAGENA (MURCIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investidura del candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha quedado aplazada a la segunda votación del debate de investidura que tendrá lugar este jueves tras no conseguir este martes el mínimo de 23 votos necesarios para la mayoría absoluta.

En la segunda votación, al 'popular' le valdrá una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra y, para eso, será trascendental la posición de VOX que, de momento, no da su brazo a torcer y se niega a apoyar el acuerdo por el que PP y Cs se reparten las consejerías hasta que no sean tratados "con justicia".

Por ello, la investidura de López Miras queda en suspenso estos dos días a la espera de un acercamiento de posturas. El portavoz de VOX en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, ha asegurado que su partido "por supuesto" seguirá votando en contra de la investidura del candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, en la segunda votación del próximo jueves "si no cambian las cosas".

En la rueda de prensa posterior a la primera votación del debate de investidura, y al ser preguntado por lo que debe cambiar para que VOX dé su apoyo a la candidatura de López Miras, Liarte ha recordado que lo han dicho "muchas veces". A este respecto, ha criticado que "se está queriendo constituir un gobierno de tres solo con dos actores".

"Lo que pedimos es que se recojan nuestras propuestas o, al menos, algunas de ellas, fruto de una negociación y en un documento que comprometa a los tres partidos", según Liarte, que en segundo lugar ha reclamado que VOX tenga una representación en el Gobierno "que se acerque a la verdadera proporcionalidad".

A este respecto, ha criticado que no ha habido reuniones con Cs, "no por falta de disponibilidad nuestra", mientras que los contactos con el PP han sido muy fluidos. En cualquier caso, ha asegurado que el obstáculo "no es una cuestión programática, sino un empecinamiento que, en honestidad, no podemos comprender".

"Puedo decir, con honestidad, que hemos hecho todo lo posible, nos hemos puesto a disposición de los partidos que tienen capacidad de formar gobierno y alguno de ellos no ha querido siquiera sentarse con nosotros", ha criticado en referencia a Cs.

"HOY POR HOY, EL ÚNICO ACUERDO ES CON EL PP"

La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Isabel Franco, por su parte, ha reconocido que la sesión de este martes ha servido para reafirmar que "hoy por hoy el acuerdo con el PP es el único que está negro sobre blanco, y no hay ningún otro".

Ha señalado que lo del acuerdo secreto con el PSOE "lo llevamos escuchando desde antes de la campaña electoral" y supondría que "estamos engañando a los ciudadanos". Al contrario, ha reividnicado la "transparencia" de Cs en el proceso de negociación porque ha revelado en todo momento cuál era su "hoja de ruta".

Entiende que Cs ha tenido una posición "responsable" y pide que "cada uno aguante su responsabilidad, que la soporte y la lleve adelante". Respecto a la postura de VOX, ha dicho que "somos conscientes de nuestra aportación pero no podemos decidir sobre la aportación de terceros".

Al ser preguntada por si piensa reunirse con VOX, ha señalado que va a continuar su diálogo abierto con el PP y también mantendrá abierta la línea con PSOE. "Nuestras vías de diálogo son las que son y son las que mantenemos", ha zanjado. Finalmente, ha afirmado que han manejado la negociación con "total autonomía" de la dirección nacional del partido y, de momento, no prevén un cambio de postura.

El PP CONFÍA EN QUE "SE SOLUCIONE"

El portavoz del Pp en la Asamblea, Joaquín Segado, ha reconocido que a su partido le hubiera gustado "tener los apoyos suficientes para permitir la investidura de López Miras", pero extrae una lectura positiva del debate: "la evidencia de unos programas muy cercanos".

"Hoy VOX ha votado lo mismo que Podemos y PSOE, mientras que sus votantes no se hubieran sentido traicionados si hubiera votado a López Miras", tal y como sostiene Segado, quien cree que los votos de VOX "serán más decisivos" apoyando a López Miras "que si gobierna Podemos y PSOE".

En cualquier caso, ha mostrado su confianza en que la situación "se solucione" de cara al jueves y ha asegurado que el objetivo del PP de cara a la segunda votación es "romper" los vetos. "En 48 horas volveremos a votar, espero y confío que con el resultado de López Miras como presidente del Gobierno regional", ha concluido.

CONESA REPROCHA EL "PARIPÉ"

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Diego Conesa, ha lamentado que, después de esta primera parte de la investidura, "hemos podido comprobar el paripé que hemos tenido durante un mes en la Región". Ha recordado que el PSOE sostiene desde el primer día "la necesidad de contar con 23 diputados y alcanzar una mayoría que no es posible con 22".

"Este paripé ha terminado hoy, ya no se puede escenificar más", según Conesa, quien cree que el siguiente acto será "el de plasmar el logo de VOX en el acuerdo de PP y Cs", algo que cree que se puede producir este mismo miércoles "si no se ha hecho ya". El siguiente acto, añade, "es que VOX entrará en el Gobierno regional, que controlará las políticas sociales, de Educación o Sanidad".

"En la desesperación del PP, todavía vemos a López Miras tirando de una mano a Franco y cogiendo por la otra a Pascual para sentarlos a los dos a la mesa", ha criticado Conesa.

"Nuestra intención es clara: podríamos tener un gobierno de cambio, libre de ataduras, y no lo tenemos porque Cs mantuvo que había que pactar con el PP; hoy se ha demostrado que eso no garantiza estabilidad ni la regeneración necesaria", según Conesa, quien sostiene que su ofrecimiento sigue en pie.

Finalmente, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Óscar Urralburu, ha lamentado que el gobierno de coalición de PP y Cs "va a permanecer secuestrado con VOX", al tiempo que ha arremetido contra la "actitud solícita" de López Miras con VOX, que a su juicio, "evidencia que la agenda ultra va a dominar las políticas públicas en la próxima legislatura".

La "máxima responsable", en su opinión, es "Franco, que siguiendo el dictado de Albert Rivera está dando el Gobierno de la Región al Gobierno ultra".

MANIFESTACIÓN LGTBI A LAS PUERTAS DE LA ASAMBLEA

Alguno de los portavoces han sido preguntados acerca de la concentración convocada por la Asociación 'Colectivo GALACTYCO' este martes por la tarde en la puerta de la Asamblea Regional en Cartagena, "por el escaso respeto que la comunidad LGTB está recibiendo en los posibles pactos de gobierno".

A este respecto, Liarte ha aseverado que le gustaría saber "exactamente qué es lo que reclamaban" porque ha defendido que VOX no ha pedido "en ningún momento" un recorte de derechos, sino que reclama que "todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos, y que los privilegios son un veneno para una sociedad democrática".

Franco, por su lado, ha reconocido que ha mantenido un encuentro con los miembros del 'Colectivo GALACTYCO' para mostrar su compromiso con el "avance" de los derechos del colectivo LGTBI tal y como contempla su programa, así como su intención de seguir avanzando en la Ley de Igualdad LGTBI, empezando con la "adecuada" dotación presupuestaria. "Nuestra posición en este sentido es firme y clara", ha corroborado.