Javier Celdrán dimite como consejero y abandona por sorpresa el Gobierno regional

MURCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actual consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán, ha anunciado por sorpresa su dimisión por motivos personales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y con una emoción visible, Celdrán ha recordado que han pasado casi ocho años desde que tuvo el "inmenso privilegio" de pasar a formar parte de la primera línea de la política regional.

"Me siento afortunado por haberme podido dedicar a lo que me apasiona durante una importante parte de mi vida profesional, a las órdenes de nuestro presidente, Fernando López Miras, al servicio público y el desarrollo de importantísimos proyectos e iniciativas para nuestra Región", ha afirmado.

"Para mí ha sido lo más gratificante: poder trabajar siempre con humildad, honestidad y profesionalidad para intentar mejorar la vida de todos los murcianos", según Celdrán, quien ha remarcado que han sido ocho años "muy intensos" desde que entró en 2013 como jefe de gabinete en la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, que posteriormente pasó a llamarse de Educación, Cultura y Universidades.

Ha recordado que estuvo trabajando "en el equipo de otro extraordinario presidente, Pedro Antonio Sánchez" del que "tantísimo" aprendió.

Después, recuerda que llegaron "retos apasionantes" como director del INFO, en un área que reconoce que es su "verdadera vocación: la empresarial". Así, recuerda que en ese tiempo abordó la digitalización industrial, el despegue del emprendimiento tecnológico y nuevas fórmulas de financiación empresarial.

A partir de 2017, López Miras, a quien dice estar "infinitamente agradecido por su confianza", le encomendó diferentes y muy distintas responsabilidades como consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente; de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente; de Presidencia y Hacienda; y, en la última etapa, como consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital.

Se trata, añade, de responsabilidades en las que los logros que haya podido alcanzar han sido siempre "resultado del trabajo en equipo". Así, ha dicho haber tenido la suerte de contar siempre a su lado con "magníficos colaboradores". Ha hecho referencia, en concreto, a sus secretarios generales, así como a sus directores generales, "muy especialmente mi quipo más cercano, con los que he pasado muchísimas horas al día".

"Juntos hemos sido partícipes durante estos ocho años de hitos importantísimos: de estrategias, leyes y planes para desarrollar la Región como un espacio de libertad económica; y este último año luchando contra la mayor de las pesadillas, la pandemia que tanto ha cambiado nuestras vidas", según Celdrán.

Ha reconocido que todo este "compromiso profesional, sin días ni horas, exigente y, en ocasiones, ingrato, supone un duro sacrificio personal y familiar". Y es que, añade, implica "renunciar a muchas cosas importantes de la vida, entre ellas el crecimiento y los mejores momentos" de sus hijos, de su familia y de sus amigos. "Lo que a veces olvidamos que es lo más importante de nuestras vidas", ha remarcado.

Por eso, tras este tiempo de "dedicación intensa", cuando se han cerrado etapas "importantes y ya vemos la luz al final del túnel de esta crisis sanitaria, contamos con los presupuestos de la recuperación y afrontamos una etapa de mayor estabilidad política, siento que es el momento de hacer un alto en este camino y de abrir un nuevo capítulo en mi vida", ha indicado.

"Esa es la razón por la que he solicitado esta mañana al presidente mi relevo, cuanto antes, como consejero del Gobierno", según Celdrán, quien ha explicado que es una decisión "personal, muy meditada, difícil" en la que confiesa que "también ha tenido mucho peso la opinión" de los que más quiere: sus hijos y su familia.

"Me llevo de esta experiencia el mayor de los tesoros; la amistad de quienes me han acompañado en alguna etapa de este viaje; sobre todo la del presidente, mi amigo Fernando López Miras a quien, de nuevo, tengo que agradecer su confianza, su amistad y la libertad con la que me ha dejado trabajar todo este tiempo", ha manifestado, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a la vicepresidenta y a sus compañeros por el tiempo compartido y el trato recibido.

Ha mostrado su agradecimiento a periodistas, representantes de empresarios, de sindicatos, de asociaciones, de colegios profesionales, alcaldes, concejales y diputados. "Como dijo Antonio Machado: caminante son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Las huellas de este camino quedarán siempre conmigo".