Una jornada sobre el Decreto-ley de Vivienda Asequible reúne a 70 arquitectos, aparejadores e ingenieros

El director de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, durante la jornada técnica dirigida a arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales sobre las medidas del Decreto-ley de Vivienda Asequible - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad acercó en una jornada técnica dirigida a arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales las medidas del Decreto-ley 3/2026, de 3 de julio, de Vivienda Asequible de la Región de Murcia y de medidas urgentes en materia urbanística. El objetivo es que los profesionales la conozcan para facilitar su aplicación en el desarrollo de nuevas promociones residenciales.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, participó esta semana en el encuentro, que contó con la asistencia de unos 70 profesionales de distintas disciplinas cuya labor resulta fundamental para trasladar las nuevas herramientas urbanísticas a la práctica y asesorar a los promotores inmobiliarios.

Rollán destacó la importancia de que estos profesionales conozcan en profundidad las posibilidades que ofrece la normativa, ya que desempeñan un papel clave en la preparación y el desarrollo de los proyectos. "Es fundamental que los técnicos que intervienen en las promociones conozcan las medidas del decreto y las posibilidades que ofrece, porque son quienes asesoran directamente a los promotores y pueden ayudarles a aplicar estas herramientas desde las primeras fases de cada proyecto", señaló.

La jornada permitió abordar las principales novedades de la norma, orientadas a simplificar los procedimientos urbanísticos, agilizar la tramitación de las promociones y facilitar la puesta en marcha de vivienda protegida asequible.

Entre las medidas figuran los incentivos de edificabilidad para determinadas promociones, la licencia básica y el Proyecto Unificado Residencial, instrumentos destinados a facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

Con esta jornada, la Consejería continúa las actuaciones de divulgación técnica dirigidas a los distintos colectivos profesionales implicados en el desarrollo urbanístico y residencial, con el objetivo de facilitar el conocimiento de la normativa y favorecer su aplicación efectiva.