La juez del caso 'La Sal' suspende las testificales previstas para la próxima semana

Publicado 07/06/2019 14:35:36 CET

MURCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Murcia, tras conocer el auto dictado por la Audiencia Provincial revocando la declaración de complejidad en las diligencias del caso 'La Sal' o 'Desaladora' de Escombreras, acuerda la suspensión de las declaraciones testificales previstas para los días 12, 13 y 14 de junio.

Según confirman a Europa Press fuentes judiciales, estaba previsto que testificaran los ex alcaldes de Murcia, Cartagena y Fuente Álamo, Miguel Ángel Cámara, Pilar Barreiro y Maria Antonia Conesa, respectivamente. Además del ex alcalde de Torre Pacheco, Daniel García o el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, entre otros.

En una providencia, notificada este viernes, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Murcia aclara que esta decisión no implica el archivo de las actuaciones e indica, como próximo trámite procedente, dictar una resolución (según el artículo 779 LECr.) en la que, con las diligencias de investigación practicadas, se decida si el hecho es constitutivo de infracción penal y aparece suficientemente justificada su perpetración.

Esto es, acuerde, según proceda, dictar auto de sobreseimiento o auto de transformación del procedimiento para la preparación del juicio oral, añade la providencia.

Cabe recordar que en el caso 'Desaladora' se investiga una presunta malversación multimillonaria de fondos públicos con la adquisición y explotación de la desaladora de Escombreras, y que en esta causa se investigaba al ex consejero de Agricultura del Gobierno murciano, Antonio Cerdá, y a otras 11 personas.