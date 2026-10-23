La Junta Electoral estima una denuncia del PP contra Lucas por vulnerar la neutralidad institucional

Archivo - El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN - Archivo

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Murcia ha estimado la denuncia presentada por el Partido Popular contra el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, por vulnerar el principio de neutralidad institucional durante una visita a Molina de Segura el pasado 8 de octubre, al considerar que sus declaraciones sobre la reanudación de las obras de las balsas de laminación de Cañada de Morcillo y Cañada de Mendoza contenían alusiones a logros con connotación electoralista, según recoge la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo, adoptado por unanimidad el 20 de octubre, considera que las manifestaciones de Lucas durante la visita institucional, celebrada con motivo del Día de la Salud Mental, infringieron el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe los actos organizados o financiados por los poderes públicos que contengan alusiones a realizaciones o logros durante el periodo electoral.

No obstante, la Junta Electoral no impone una multa al delegado del Gobierno al tratarse de la primera denuncia presentada contra él durante el actual periodo electoral. Sí le advierte de que la realización de nuevos actos análogos podrá motivar la imposición de una sanción económica por infracción electoral.

La denuncia fue presentada el 15 de octubre por el Partido Popular quien solicitó que se declarase la vulneración del principio de neutralidad institucional y se incoase un expediente sancionador.

En sus alegaciones, la representación del PSOE solicitó el archivo de la denuncia al considerar que Lucas se había limitado a informar a preguntas de los medios de comunicación sobre la reanudación de las obras, la garantía de su presupuesto y la previsión de finalización, sin realizar manifestaciones electoralistas.

La representación del Partido Popular enumera las frases de la declaración que considera que infringen el mencionado precepto: "El próximo día se van a reanudar las obras y el anuncio más importante es que tenemos garantizado el presupuesto. Con independencia de los fondos europeos, el Gobierno de España garantiza el presupuesto de estas obras y por tanto van a finalizar, el Estado (tiene) previsto a finales del verano que viene".

Asimismo, también hacen alusión a estas declaraciones de Lucas: "Creo que se pone de manifiesto que otros han utilizado este problema técnico y jurídico que eran los fondos europeos para confrontar"; "Otros, alejados de ese ruido, de esa confrontación, hemos trabajado para que se continúen estas obras que son tan necesarias para todos los vecinos y vecinas de Molina".

La Junta Electoral señala en su resolución que Lucas asumió la iniciativa de anunciar la actuación al manifestar: "Si me permiten, con permiso del alcalde, aprovechando que estoy en Molina de Segura, quiero hacer un anuncio a todos los vecinos y vecinas de este municipio".

El acuerdo considera que sus declaraciones no se limitaron a exponer los hechos de forma objetiva, neutra y meramente informativa, sino que atribuyeron directamente al Gobierno de España el logro de garantizar la financiación necesaria para concluir las obras, en contraposición a la actuación de "otros".

En concreto, la resolución recoge las manifestaciones en las que Lucas afirmó que el Gobierno de España garantizaba el presupuesto de las obras, con independencia de los fondos europeos, y señaló que "otros han utilizado este problema técnico y jurídico que eran los fondos europeos para confrontar".

Asimismo, la Junta Electoral considera contraria a la neutralidad institucional la contraposición entre "nosotros" y "otros" empleada por el delegado del Gobierno.

La resolución señala que el hecho de que Lucas no sea candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre no resulta relevante, puesto que su condición de delegado del Gobierno le obliga a respetar el principio de neutralidad institucional durante el periodo electoral.

El acuerdo no es firme y puede recurrirse ante la Junta Electoral Central en el plazo de un día, mediante la presentación del recurso ante la Junta Electoral Provincial de Murcia.