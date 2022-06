Liarte (VOX), sobre el Mar Menor: "si, a pesar de ello, el PSOE no llega al poder, no sé qué podrán inventar"

Deja la puerta abierta a sopesar "lejos del rencor" si la pluriprovincialidad puede ser positiva para la Región

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha lamentado que la única respuesta del Gobierno central sobre el Mar Menor es "la utilización del problema como excusa para atacar por enésima vez el trasvase Tajo-Segura" y ha considerado que si, a pesar de todo ello, el PSOE no llega a hacerse con el poder en la Región de Murcia, "no sé qué podrán inventar".

Durante el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, Liarte ha criticado que "algunos se empeñan en ver en la agricultura exclusivamente un sector nocivo para el Mar Menor". No obstante, ha señalado que los nitratos que entran a la laguna salada "proceden de la agricultura de hace lustros y décadas, que están en el acuífero cuaternario".

A pesar de que se ha instado al Gobierno central a actuar en la rambla del Albujón por la que entran estos nitratos, ha lamentado que "lo único que hemos tenido es la utilización del problema como excusa para atacar por enésima vez el trasvase Tajo-Segura". Precisamente ha advertido de la posibilidad de que se reduzca el trasvase en 117 hm3, lo que supondría una pérdida de superficie regable de 12.228 hectáreas aproximadamente y más de 5.400 empleos.

"Me temo que, económicamente, estamos condenados a pasar serias dificultades con la excusa del Mar Menor y si, a pesar de todo ello, el PSOE no llega a hacerse con el poder en Murcia, no sé qué podrán inventar", ha aseverado. Una vez "desechado el Plan Vertido Cero" por el Gobierno central, la izquierda "solo quiere hablar de soluciones en origen, es decir, cargarse la agricultura más tecnificada de Europa", ha aseverado.

"SEREMOS LA MEJOR TIERRA, PERO NO LA MÁS PRODUCTIVA"

En otro orden de cosas, ha celebrado que la tasa de paro actualmente "es algo inferior a la de la media nacional" y ha destacado que ha bajado más de seis puntos porcentuales en lo que va de legislatura. "No pretendo manifestar que esto sea más que un punto de esperanza en lo que todavía es un océano de consternación", según Liarte.

Ha reprochado que la Región está en el puesto 13 del PIB por comunidades. "Seremos la mejor tierra del mundo, pero no la más productiva", según el portavoz de VOX, quien también ha mostrado su preocupación por la deuda pública, que alcanza los 11.500 millones de euros al finalizar el primer trimestre.

En cuanto a las fórmulas para salir de esta situación, ha citado la reforma del sistema de financiación por parte del Gobierno central --que ha dado por descartada--, o "iniciar un ambicioso proyecto de reducción del gasto público" pero ha aventurado que, el que lo haga, "perderá las siguientes elecciones".

"No es posible pedir restricción de gastos y, al mismo tiempo, que no haya algún tipo de recorte en la gestión pública", ha señalado Liarte, quien también ha lamentado que la Región está sufriendo una subida del IPC superior al incremento nacional. "Es indudable que tenemos una situación de inflación", ha señalado.

En materia de inversiones, también ha reprochado que un "importante porcentaje" de lo presupuestado el año pasado se ha quedado "sin ejecutar", lo que ha achacado al "sistema de gestión administrativa funcionarial, que tenemos que mejorar".

En lo que respecta a la agricultura, ha lamentado que "son muchos los que no quieren entender la importancia de este sector" y "se empeñan en que sea percibido por la ciudadanía como un enemigo". A todos ellos les ha recordado que la Región es la tercera comunidad más exportadora, lo que se debe "en muy buena parte a este sector" que da trabajo de forma directa a 73.000 murcianos.

"ADOCTRINAMIENTO EN EDUCACIÓN"

En materia de educación, ha reconocido que "aún queda mucho por lograr" aunque ha advertido que "muchas de las limitaciones se deben a exigencias impuestas por un Gobierno central más empeñado en adoctrinar al alumnado que en lograr su cualificación". "La izquierda y su prensa llamaron 'veto' a la posibilidad de que los padres elijan", ha reprochado Liarte.

Ha lamentado que "lo importante de las matemáticas es la perspectiva de género" y ha señalado que, con este nivel de "adoctrinamiento, es imposible que la situación de la educación sea diferente". Frente a ello, ha defendido que la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, "está combatiendo" este adoctrinamiento y devaluación de la enseñanza.

"Ahora está combatiendo para que no nos impongan unos aberrantes libros de texto saturados de ideología, pero mucho nos tememos que, mientras no cambie el Gobierno de España, no se va a poder arreglar", según Liarte. No obstante, ha celebrado que este cambio de Ejecutivo central "parece que está próximo", pero ha advertido que el PP "ha estado empeñado en el pasado en mantener las políticas ideológicas de la izquierda".

En materia de cultura, ha señalado que la Región tiene un potencial que todavía no se explota de forma suficiente. "Es importante generar más atractivo", según Liarte, quien también ha instado a potenciar el turismo a través, precisamente, de la cultura.

Ha instado a convertir a la Región en un centro de recepción de estudiantes extranjeros, lo que "multiplicará las posibilidades de internacionalización de la Región" y, en materia de FP, ha pedido darle el mismo impulso que se le intenta dar a la formación universitaria, porque "la demanda existe".

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En el plano legislativo, ha considerado que la "feliz retirada del Estatuto de Autonomía" ha sido "una de las medidas más destacadas" durante la legislatura. "Cuando el Tribunal Constitucional tenga que decidir, tendrá que hacerlo sobre una retirada que se ha aprobado por unanimidad", según Liarte.

Ha recordado que las razones que inspiraron a su grupo parlamentario respondían al "sesgo ideológico que afectaban a esa norma" y, de hecho, ha señalado que era uno de sus compromisos electorales. Y es que el Estatuto tenía "contenidos inasumibles, como la innecesaria proclamación de derechos que ya vienen reconocidos en normas de mayor rango" y sobre los que, en ocasiones, la Comunidad "carece de competencias".

En cuanto a la pluriprovincialidad, se ha mostrado en contra de "hacer más complejo el sistema de la administración territorial del Estado", pero ha dicho no dejarse llevar por "fanatismos". Al contrario, cree que "habría que sopesar lejos de la víscera y el rencor si, para la Región en su conjunto, no sería positivo reconfigurarnos como una comunidad biprovincial o, incluso, pluriprovincial". A su juicio, es un debate que "tarde o temprano deberá de producirse".

Para finalizar, ha considerado una "buena noticia" la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el aborto para "miles de niños que no van a ver interrumpida su vida antes de nacer". Además, ha remarcado que el mundo "se ha convertido en un lugar muy pequeño y no se puede gobernar la Región de espaldas a lo que ocurre en el resto del mundo".