La literatura dialectal murciana y el mundo editorial protagonizan este sábado la Semana Internacional de las Letras

Publicado 28/09/2018 13:35:40 CET

Un recorrido literario clausurará el domingo esta primera Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia 'Ex-Libris'

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero, investigador y escritor, Juan José Navarro Avilés y del ingeniero y escritor, Emilio Estrella Sevilla, disertarán este sábado sobre la literatura dialectal murciana en el marco de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia 'Ex-Libris'. Compartirán protagonismo con el mundo editorial y la literatura infantil y juvenil, en una jornada que estará marcada por la presencia del poeta, narrador y ensayista inglés, Roger Wolfe.

La programación de este sexto día de la Semana Internacional, en cuya organización colabora la Consejería de Turismo y Cultura, comenzará a comenzará a las 10.30 horas en el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) con una charla sobre 'Literatura Infantil y juvenil' de la mano de las escritoras Juana María González, Pérez de La Hoyica y María del Mar Montaner; así como el pintor e ilustrador Manuel Arce y la cuentacuentos Pepa Robles.

A las 11.30 horas, el MUBAM acogerá un evento de 'Declamación de jóvenes poetas', con la presencia de Hugo Pérez, Irene Carrillo, Iliane Giménez y Lucía Nadal. Media hora más tarde, el mismo Museo será el escenario de un encuentro con el ilustrador y dibujante murciano Salva Espín, que dibujará junto a niños un mural gigante de la ciudad de Murcia y firmará ejemplares de su obra.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el ingeniero, investigador y escritor, Juan José Navarro Avilés, y el ingeniero y escritor Emilio Estrella Sevilla, disertarán sobre la literatura dialectal murciana en el Salón de Actos Edificio Moneo.

A las 19.00 horas, ese mismo escenario acogerá un coloquio sobre 'Literatura y Misterio. Pasado, Presente y futuro. El ser humano frente al cosmos', con la participación del escritor, periodista e investigador, Eppo Cardelo; el arqueólogo y escritor, Santi García; y el escritor y guionista, Jacques Fletcher.

El Salón de Actos del Edificio Moneo también será el escenario de una charla titulada 'Editores. La gran aventura', con la presencia de Fernando Fernández (La Fea Burguesía); Francisco Serrano (Murcia Libro; Javier Castro (Newcastle Ediciones); Rocío Sánchez (Raspabook Ediciones); y Luis Sánchez Martín (Boria Ediciones)

La plaza de Santo Domingo, por su parte, acogerá ininterrumpidamente una serie de actuaciones desde las 17.00 hasta las 21.00 horas. En concreto, comenzará a las 17.00 horas con la actuación de teatro 'Qué coincidencias' con Belén Luengo, Ana Cristina Martínez y José Mayor.

Asimismo, el Grupo Santomera interpretará una escena de 'La Venganza de Don Mendo', con Pedro M. Antolinos, Mercedes Manrique, Héctor Michilot y Encarna Muñoz sobre las tablas. Finalmente, Teatro Picarete Rey interpretará 'No puedo oír tu voz', con el actor y director Raúl Rey, Belén Luengo y Marta Cases.

A las 18.00 horas, la plaza acogerá un recital de poesía y música titulado 'Hay una carta para ti', de la mano de Nadia Kostadinova y Juan de Dios Sáez. A las 19.00 horas será escenario de un concierto del cantautor Rubén Ayllón; y a las 20.00 horas tomará la plaza 'September Song', un recital audiovisual de poesía a cargo de Roger Wolfe.

La jornada concluirá a las 21.00 horas con el concierto del Ganador del Premio Nacional de Cantautores, Moy Gomar.

UN RECORRIDO LITERARIO POR MURCIA CLAUSURA LA SEMANA

El domingo será la jornada de clausura de esta primera Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia 'Ex-Libris'. La programación este día comenzará a las 10.00 horas con un recorrido literario por la ciudad de Murcia de la mano del escritor Paco López Mengual y que saldrá desde la plaza de Santo Domingo.

A las 11.30 horas, la plaza de Santo Domingo acogerá la presentación del Trío Acústico FrankLobo & Cía; y la clausura se desarrollará a las 12.00 horas en ese mismo lugar con unas palabras del alcalde de Murcia, José Ballesta, que precederán al concierto final.

En concreto, este concierto será una rememoracion del rooftop de The Beatles (el concierto de la azotea) por el 50 aniversario del mismo. Actúa 'THE LIVERPOOL BAND', uno de los más célebres y cotizados grupos-cover de The Beatles, caracterizados y vestidos como ellos y con su mismo repertorio.