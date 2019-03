Llegan a Murcia los musicales de 'La familia Addams' y 'West Side Story' y en Navidad para los más pequeños 'Aladín'

Publicado 12/03/2019 13:15:26 CET

MURCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Murcia es Musical' trae al Teatro Romea y al auditorio Víctor Villegas estos próximos meses los grandes musicales del momento, cuyas entradas ya están a la venta. Un total de seis espectáculos, entre los que destacan la comedia de Broadway 'La familia Addams'; 'Annie', el musical para toda la familia; el ya clásico original de Broadway 'West Side Story'; y la magia del cuento con 'Aladín'.

Fruto de la colaboración del sector público y privado, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cajamurcia, así como la coordinación de Actividades Culturales Riga como productor local, se ha conseguido que Murcia "se convierta en capital del Levante del espectáculo para todos los públicos", según ha destacado en la presentación Marta López-Briones, directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA).

Desde este mes de marzo y hasta diciembre se desarrollará en los escenarios murcianos 'Murcia es Musical', con seis grandes espectáculos: 'Carmina Burana', 'La familia Addams', 'Annie', 'Jekyll&Hyde' y 'West Side Story', estos tres últimos programados dentro de las actividades que se desarrollarán en el festival Semana Grande, que organiza la Fundación Cajamurcia. Además, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo musical familiar 'Aladín', el próximo mes de diciembre con motivo del ciclo Navidad Fundación Cajamurcia.

Jesús Pacheco, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia; Pascual Martínez, director de la Fundación Cajamurcia; y Alfonso Riera, coordinador de Murcia es Musical, han dado los detalles de las distintas actuaciones que se desarrollarán estos próximos meses en Murcia.

La Fura del Baus presenta una Carmina Burana de 'sensaciones fuertes', cuyo espectáculo está asegurado. Se podrá ver este mes de marzo, los días 29, 30 y 31 en cuatro pases (localidades de 30 a 65 euros), en el auditorio regional.

Después de viajar por tres continentes y ser visto por más de 160.000 espectadores, llega a Murcia con un espectáculo que une la poderosa música de Carl Off con el universo de La Fura. Un show con música en directo e impactantes escenas.

Sobre el escenario un cilindro de ocho metros de diámetro envuelve literalmente a los músicos, mientras que las imágenes proyectadas sobre él ilustran la obra de principio a fin: una luna gigante, el deshielo, un éxtasis floral, una vendimia en directo, las tabernas, cantantes colgados de grúas y sumergidos en vino, agua y fuego.

Con la comedia musical 'La familia Addams' se podrá disfrutar de una fatídica e hilarante noche, en casa de los Addams. El espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por LetsGo Company. Será desde el 30 de mayo hasta el 10 de junio en varios pases (localidades de 20 a 45 euros), en el Teatro Romea.

'Annie' es un musical concebido para el disfrute familiar. Se estrenó en Broadway en 1977, el éxito fue inmediato con 2.400 funciones, siendo el musical más representado en el Neil Simon Theatre.

La obra ha conocido varias reposiciones en diferentes países, incluso en España se estrenó en 1981, en el 2000 y en 2010, demostrando que es un musical querido en nuestro país. Ahora, y después de cinco exitosas temporadas en la cartelera madrileña, llega a Murcia la espectacular producción de Broadway.

Con unas melodías inolvidables como Mañana (Tomorrow), auténtico canto al optimismo, una cuidada escenografía y una iluminación que transportará al espectador al Nueva York de los años 30, el público podrá verlo en el auditorio regional los días 1, 2 y 3 de noviembre (localidades de 18 a 28 euros).

La versión musical de 'Jekyll&Hyde' es uno de los grandes musicales de Broadway basado en la novela de Robert Louis Stevenson, 'Strange case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde', publicada en 1886.

Un extraordinario musical de intriga, con 150 trajes de vestuario y música premiada, que se adentra en la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros.

Un show que ha sabido crear la atmósfera victoriana del Londres más apasionante y tenebroso, con una asombrosa escenografía construida de forma efectista y sin perder la teatralidad que esta gran historia merece. Se podrá ver en el auditorio regional los días 1, 2 y 3 de noviembre (localidades de 25 a 45 euros).

'West Side Story', el clásico original de Broadway, se podrá ver en el auditorio regional del 14 al 17 de noviembre (localidades de 30 a 65 euros). Desde la primera nota hasta el último suspiro, es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal.

La partitura a cargo de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim es reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales, el texto de Arthur Laurens continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer día y las coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo.

En 'West Side Story', uno de los musicales más representados del teatro de la música, Arthur Laurens transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a la ciudad de Nueva York, en donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras, los americanos Jets y los puertorriqueños Sharks.

Su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma a una de las historias más emocionantes, desgarradoras, bellas y relevantes del teatro musical.

Finalmente, 'Aladín' llegará por Navidad al Teatro Romea, del 21 al 30 de diciembre, un espectáculo para disfrutar en familia (localidades 10, 12 y 15 euros). Es un musical genial es la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del musical con el encanto de las aventuras de 'Las mil y una noches', con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares; todo impregnado e invadido por ese aroma oriental de cuento.

Un espectáculo con el más puro lenguaje musical que sorprenderá al público con números inesperados. Luchas de espadas, acrobacias y bailes se darán cita en este espectáculo dirigido y producido por José Tomás Cháfer.

15 AÑOS DE MUSICALES EN MURCIA

Se cumplen ya 15 años desde que en la ciudad de Murcia y en los escenarios del Romea, el auditorio regional y el Teatro Circo se iniciara una programación habitual de musicales con una gran aceptación por parte del público que la han convertido en una capital musical de primer nivel en este género. De hecho, Riera ha avanzado que ya se trabaja en la programación de los próximos años, 2020, 2021 y 2022.

Ciudades como Murcia, gracias a las infraestructuras culturales de primer nivel, ha recibido giras de los musicales más importantes que se han visto en España, afianzándose también como una de las capitales de los musicales.

Riera ha asegurado que "tenemos el público creado a lo largo de estos 15 años con cientos de miles de espectadores". "Es la culminación de mucho trabajo a lo largo de estos 15 años, ya que por fin la ciudad y la Región tienen precisamente esas infraestructuras culturales de primer nivel con una dotación extraordinaria y posibilidades infinitas".

Desde los primeros espectáculos que se pudieron disfrutar, como 'We will rock you', 'Fama', Cabaret', 'Grease', hasta los últimos, 'Priscilla', 'Dirty Dancing' o 'The Hole', han pasado por los escenarios murcianos un sinfín de títulos internacionales con producciones de Broadway y Londres, junto a otros musicales de creación española, como 'Mamma Mia', 'Bella y Bestia', 'Chicago', 'Los Miserables' 'Hoy no me puedo levantar' o '40 el musical'. También se han consolidado los espectáculos dirigidos al público familiar e infantil, con destacados musicales como 'Disney Life' o 'Peter Pan'.