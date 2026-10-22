Archivo - López Aragón advierte de que seis meses sin trasvase pondrían en riesgo 260 millones y 5.600 empleos - CARM - Archivo

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha reclamado este jueves al Ejecutivo central "máxima transparencia, agilidad en las actuaciones y, sobre todo, un calendario claro y creíble" para recuperar el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, cuya interrupción, según ha señalado, se prolonga desde hace casi un mes sin que exista una fecha para su reapertura.

"El problema es que no tenemos información", ha afirmado López Aragón durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha expresado la preocupación del Ejecutivo autonómico por la situación de los regantes, que, según ha indicado, no pueden planificar sus cultivos y carecen de agua para desarrollar su actividad.

La portavoz ha advertido de que una interrupción de seis meses podría poner en riesgo 260 millones de euros y 5.600 empleos, según las estimaciones a las que ha hecho referencia. "Son cifras que reflejan la gravedad de la situación", ha señalado.

López Aragón ha defendido que el problema no afecta únicamente al sector agrícola, sino que se trata de "una infraestructura importante que afecta al conjunto de los ciudadanos de la Región de Murcia".

En este sentido, ha reclamado una fecha concreta para la recuperación del servicio y ha advertido de que una demora prolongada "puede tener consecuencias muy importantes" y comprometer recursos hídricos que, según sus palabras, la Región "no se puede permitir perder".

"Las consecuencias de esta situación no pueden acabar recayendo, una vez más, sobre quienes necesitan el agua para producir, para mantener sus explotaciones o garantizar el abastecimiento", ha afirmado.