López Miras aclara que el local investigado no es una residencia de ancianos y no tenía vínculo con la Comunidad

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha aclarado que el local investigado por la Policía Nacional y que presuntamente ejercía como residencia de ancianos en la calle San Antonio, en el centro de Murcia, "no era una residencia" y "no tenía ningún vínculo con la Comunidad Autónoma".

López Miras ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por estas instalaciones que funcionaban de forma presuntamente irregular y que están siendo investigadas por la Policía Nacional.

López Miras ha aclarado que este local "no es una residencia y no tiene ninguna relación con la Comunidad Autónoma". De hecho, recuerda que el Gobierno regional ya apercibió a estas instalaciones porque "se anunciaban como residencia cuando no es una residencia".

Recuerda que la Comunidad hizo una inspección en diciembre y se observó que no había ningún residente. "No tenían a ninguna persona allí, en ese local y, por lo tanto, ahora mismo esto es lo que le correspondía a la Comunidad", ha remarcado.

"Se hizo en su día la inspección, se ha establecido que no es una residencia y que no tiene ningún tipo de vinculación con la Comunidad Autónoma", ha insistido López Miras, quien considera que ahora "debe de actuar de oficio la autoridad competente, judicial y policial".