López Miras: "El AVE llegará este año si el PP gana las elecciones"

Publicado 28/02/2019 13:33:43 CET

MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha afirmado que el AVE llegará a la Región de Murcia este año si el Partido Popular gana las elecciones generales del próximo 28 de abril.

"Si el PP vuelve a gobernar en España y si Pablo Casado es presidente de España, el proyecto del PP será el que se lleva a cabo", ha ratificado López Miras durante su visita a la Capilla del Cristo del Socorro de la iglesia Santa María La Mayor de Cartagena, tras las obras de restauración que se han realizado.

"Me parecería de lo más incoherente el estar criticando que nos hayan dejado sin AVE en la Región hasta 2023 y, cuando nosotros tenemos la oportunidad de traerlo, no lo traigamos", ha señalado López Miras, quien ha criticado que "las veletas son otros", por lo que ha pedido "que no las busquen en el PP ni en este presidente".

"Por supuesto", ha insistido en que si el PP gana las elecciones "habrá un proyecto para que venga el AVE a Cartagena". En su opinión, es "cuanto menos, sorprendente, por no usar un calificativo más duro, que estemos en febrero de 2019 y no sepamos qué presupuesto tiene el AVE a Cartagena, cuándo va a llegar o cómo va a llegar".

Se pregunta "dónde estamos" y si alguien se ha tomado "en serio" a Cartagena y la llegada del AVE a la ciudad portuaria. "Yo, desde luego, me lo estoy tomando muy en serio y, por eso, les digo que si el PP gobierna España a partir del 28 de abril, Cartagena tendrá presupuesto y un plazo para que llegue el AVE y que se haga el soterramiento", ha concluido.