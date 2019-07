López Miras se compromete con Vox a reforzar la inspección para evitar el adoctrinamiento en las aulas

Publicado 16/07/2019 17:30:56 CET

También se comprometería a desarrollar "programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar"

MURCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, se habría comprometido con Vox a reforzar las labores de la Inspección de la Consejería de Educación para evitar el "adoctrinamiento político" en las aulas y a instar a los servicios jurídicos de la Comunidad a realizar un análisis completo de la ley autonómica 8/2016 de 27 de mayo de igualdad social LGTBI, para asegurar "la no vulneración de derechos constitucionales".

Así aparece recogido en un documento al que ha tenido acceso Europa Press y que contiene las medidas que López Miras y "sus socios de gobierno" se comprometerían a impulsar la próxima legislatura para recabar el apoyo de Vox a la investidura.

En un área titulada 'Libertad', el acuerdo contempla "garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución". Para ello, Vox reclama "reforzar las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la Comunidad para evitar el adoctrinamiento político en las aulas".

Además, el acuerdo recoge que los padres "tienen derecho a ser informados y poder elegir el tipo de educación moral que reciban sus hijos". Así, añade, "se garantizará la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales, o sexuales".

Igualmente, López Miras se comprometería en base a este acuerdo a poner en marcha de forma progresiva el 'Cheque escolar', para lo que se comenzará con la educación de o a 3 años y, además, se promoverá la libertad de elección de centro educativo.

De la misma forma, el Ejecutivo de López Miras deberá elaborar un Plan integral para la difusión en los centros educativos de los valores constitucionales y para el conocimiento de la aportación de España a la civilización "como elemento clave de la Historia Universal".

Igualmente, López Miras se compromete a que se respete la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos a la identidad del centro, "siempre que esta sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española".

Vox también exige garantizar el "respeto a la libertad de pensamiento, expresión y comunicación así como el derecho a no ser discriminado por la condición u orientación sexual de las personas"; al tiempo que López Miras se comprometería con la defensa de la libertad de cátedra y a desarrollar "programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar".

ECONOMÍA, FAMILIA E IMPUESTOS

En otra área titulada 'Economía, familia, impuestos', el candidato 'popular' se comprometería a eliminar o reducir al máximo posible los impuestos existentes en la Región de Murcia, "respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, el no incremento de la deuda y la eficiencia del gasto público". Asimismo, se compromete a reducir el gasto político superfluo en la Administración, "no mermando la calidad en los servicios esenciales".

Vox también reclama destinar los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del sector público institucional a "aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad".

En virtud de este acuerdo, López Miras también deberá garantizar "que toda subvención tenga un evidente fin de utilidad pública y social"; así como a realizar una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura, "con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención; con el fin de garantizar que los fondos públicos no vayan destinados a entidades de carácter ideológico".

López Miras también se comprometería a reducir la Administración haciéndola "más ágil y transparente", al tiempo que deberá profundizar en las medidas de simplificación administrativa, "facilitando la puesta en marcha de negocios, especialmente el procedimiento de alta como autónomo".

Vox también exige aprobar deducciones autonómicas en el IRPF, destinadas a "facilitar la vida de las familias, especialmente de las numerosas" y reducire su carga tributaria. "Aumentaremos la reducción por hijo en el tramo autonómico", añade el documento.

Asimismo, López Miras se comprometería a reclamar "un Plan Hidrológico Nacional elaborado bajo el principio de igualdad de todos los españoles" y que, de manera sostenible, "permita una gestión eficiente del agua, la interconexión entre cuencas y asegure caudales suficientes para el mantenimiento de nuestra capacidad de agrícola y para frenar la desertificación".

"Se aprobará una Ley de Protección integral de la familia y, a su vez, se destinarán partidas presupuestarias concretas al apoyo a la maternidad, fomentado así la natalidad", tal y como reza el acuerdo de gobernabilidad, que también recoge el compromiso por fomentar y defender "la vida, la maternidad y la familia".

El candidato 'popular' también asumiría aprobar un programa de apoyo a mujeres embarazadas y una Ley de Protección de la mujer embarazada, ofreciendo información y alternativas, para que ninguna mujer "se vea abocada al aborto".

De la misma forma, apoyará la ampliación de los servicios y el desarrollo sobre cuidados paliativos; instará a la aprobación de una ley nacional en este sentido; y ampliará las ayudas y el apoyo a las familias con algunos de sus miembros con discapacidad intelectual.

"Elaboraremos en el plazo de seis meses, un plan económico y de gestión que mejore la atención y los servicios que ofrecen los centros de salud, con el objetivo de una drástica reducción de las listas de espera sanitarias", según el acuerdo.

En materia de inmigración, el acuerdo exige el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la Ley de Extranjería, "en el control de nuestras fronteras"; y establece colaborar con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas (narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata, ocupación ilegal).

Finalmente, recoge que "se revisará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (MENAS); y se realizarán las actuaciones pertinentes para la no implantación del centro de MENAS en la pedanía de Santa Cruz, (Murcia), por no ser un lugar adecuado para albergarlo".