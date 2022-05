López Miras cree que el Plan del Tajo "no es tolerable" y espera que Ribera no "engañe" a los regantes

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que la propuesta que hay "ahora mismo" sobre el Plan de Cuenca del Tajo "no es tolerable" y ha mostrado su esperanza en que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no "engañe" a los regantes en la reunión que tienen previsto mantener este viernes.

En un contacto con los medios de comunicación, López Miras ha respondido de esta forma al ser preguntado por la reunión que hay prevista entre los regantes del Acueducto Tajo-Segura con la ministra y la posible entrada en vigor progresiva de la elevación de los caudales ecológicos del Tajo.

"No es tolerable la propuesta que hay ahora mismo con el Plan de Cuenca del Tajo", según López Miras, quien recuerda que estuvo el martes con los regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, que le transmitieron precisamente que "no es admisible".

En este sentido, López Miras ha mostrado su esperanza en que la ministra no vuelva a "engañar" a los regantes "una vez más". "Esto es fácil: o el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez va a aprobar el Plan de Cuenca del Tajo que recorta a la mitad el trasvase Tajo-Segura y que es dejar sin futuro al Levante español, o no lo va a hacer".

"No creo que haya que dar muchas más vueltas", según el presidente murciano, quien espera que los regantes "puedan venir mañana de una respuesta de la ministra: sí o no". De hecho, espera que la respuesta sea que el Consejo de Ministros "no va a ratificar un Plan de Cuenca del Tajo que se ha hecho en base a criterios políticos y no técnicos".