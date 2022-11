López Miras critica a García-Page y apunta a una "trama" del PSOE para "recortar el trasvase"

MURCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha criticado este martes a su homólogo en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y ha apuntado a la existencia de una "trama" del PSOE para "recortar el trasvase Tajo-Segura".

López Miras ha reaccionado así a las declaraciones en las que García-Page ha indicado que "si no hubiéramos sido capaces de acabar con el memorándum de la vergüenza que dejó firmado Cospedal, hoy no se estarían aprobando 7, sino 37 hectómetros cúbicos".

"Que sea un presidente del PSOE quien diga lo que va a pasar antes de que el Ministerio decida ese trasvase me preocupa y me hace estar alerta, y me hace sospechar que aquí hay algo que no está funcionando. Algo nos están ocultando", ha dicho el presidente de la Región.

Así, ha insistido en que, en este escenario, para él es "más que evidente" que "detrás de las decisiones del Ministerio para aprobar esos recortes del trasvase mes tras mes lo que hay es una decisión política, la decisión del PSOE de recortar el Tajo-Segura".

Al hilo, López Miras ha explicado que "si se siguiese el criterio técnico tendrían que aprobar un trasvase de 20 hm3".

"Si lo que está diciendo el presidente socialista de C-LM es que él ya sabe que lo que van a aprobar son solo 7 hm3 dedicados a abastecimiento y no a regadío, está claro que aquí lo que hay es una manipulación, que aquí están conchabados, que aquí lo que hay es una trama del Partido Socialista para recortar el trasvase", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo murciano.