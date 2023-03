López Miras critica al PSOE por preguntar sobre corrupción mientras presenta a "un imputado" a la Presidencia de la CARM

CARTAGENA (MURCIA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afeado este miércoles al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) que pregunte en la sesión de control al Gobierno sobre medidas impulsadas para frenar la corrupción cuando el PSOE lleva a "un imputado" como candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones del próximo 28 de mayo.

Tras ser preguntado en el parlamento autonómico por el portavoz del GPS, Francisco Lucas, al respecto de las acciones del Ejecutivo regional contra la corrupción, López Miras ha respondido que, "por lo pronto", lo que hace su gobierno es "no presentar a un candidato imputado por corrupción a la Presidencia de la Región de Murcia, cosa que ustedes no pueden decir".

"¿En serio están manteniendo como delegado a un señor que está imputado por corrupción y usted me hace esta pregunta?", ha dicho el máximo dirigente regional, quien ha hecho referencia a renglón seguido a casos como el denominado 'Mediador' y a la "rebaja" de penas a "corruptos sediciosos" y también a "violadores", con la conocida como ley del 'Solo sí es sí'.

Para López Miras, "lo que tiene que hacer un gobierno para respetar a la justicia y luchar contra la corrupción" es "no judicializar la política", "respetar la separación de poderes, cosa que Sánchez --en referencia al presidente del Gobierno central-- desconoce", "no usar las instituciones en provecho político" y "no insultar a los jueces".

LUCAS: "NUNCA SE HA TOMADO EN SERIO LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS"

Por su parte, Lucas ha reprochado a López Miras que "nunca se ha tomado en serio los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, ni la imagen que proyecta" la Región por "los escándalos del PP relacionados con "la corrupción", al tiempo que ha enumerado la posición de la Comunidad en materia de pobreza, pensiones, listas de espera o fracaso escolar.

El portavoz socialista ha mencionado también a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia, recientemente condenado a tres años de cárcel y a 17 y 3 meses de inhabilitación, al que se ha referido como "padre político" de López Miras.

Lucas ha señalado que Sánchez designó "a dedo" a López Miras, a quien, por otro lado, ha afeado no haber comparecido en la Asamblea Regional tras hacerse pública la sentencia. "Usted se ha escondido y mira para otro lado", ha dicho el parlamentario del PSOE para insistir en que "debería darle vergüenza".

Asimismo, ha preguntado si "se siente orgulloso de haber aprendido" de Sánchez y ha acusado al PP de que este caso "no es aislado", sino que "forma parte del ADN" de los 'populares', de "la forma de entender las instituciones".