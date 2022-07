López Miras defiende la construcción de un puerto en El Gorguel "compatible con todas las medidas de sostenibilidad"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras reunirse con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con motivo de la puesta en marcha de la Oficina del Mar Menor. - EDU BOTELLA

MURCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, se ha mostrado partidario de la construcción de un puerto en El Gorguel "que sea, evidentemente, compatible con todas las medidas de sostenibilidad y medioambientales necesarias".

López Miras ha contestado de esta manera en la rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al ser preguntado por el estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que concluye que la construcción del puerto de El Gorguel implicaría la "degradación ambiental" del ecosistema marino.

"He visto que se ha publicado la noticia mientras que estábamos en la reunión con la ministra y, por tanto, no lo conozco", ha reconocido López Miras. No obstante, ha considerado que "una infraestructura más amplia sería muy positiva", tal y como "lo entiende toda la sociedad en la Región y, por supuesto, en Cartagena de forma prioritaria".

"Evidentemente, es una infraestructura y un puerto compatible con todas las medidas de sostenibilidad y medioambientales necesarias", según López Miras, que también ha defendido un proyecto "que no esté perjudicando al ecosistema marino, como no podía ser de otra manera".

"No sé si es posible la construcción de una infraestructura con otras características que sí sean compatibles con el ecosistema en particular que hay en torno al Gorguel, tengo que ver el informe", ha concluido.

En cualquier caso, ha considerado "fuera de toda duda" que esa infraestructura "es importante para el crecimiento, el progreso y el desarrollo de la Región de Murcia" y "no es menos importante que debe ser compatible con todos los requerimientos medioambientales".