López Miras despide a Conesa en su último Consejo de Gobierno antes de concurrir al Congreso - @LOPEZMIRASF (X)

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha calificado de "especial" la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, la última en la que ha participado la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, después de que se conociera que ocupará el número tres de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

López Miras ha trasladado su agradecimiento a Conesa a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que ha señalado: "Hemos podido desearle a Carmen Conesa mucha suerte y los mayores éxitos en la nueva etapa que comienza. La Región de Murcia estará muy bien representada en el Congreso de los Diputados. Gracias por tu compromiso".

La salida de Conesa del Ejecutivo autonómico está vinculada a su incorporación a la candidatura popular, ya que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece, en su artículo 154, que los presidentes y miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas no son elegibles para el Congreso de los Diputados mientras desempeñan esos cargos. Por ello, su cese o renuncia deberá formalizarse antes de que pueda concurrir a las elecciones en los términos establecidos por la normativa electoral.

En este sentido, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado este jueves, los medios de comunicación han preguntado a la portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón, por la composoción del Gobierno regional tras la inminente salida de Conesa del equipo de Gobierno. López Aragón se ha limitado a recordar que la composición del Consejo de Gobierno es competencia del presidente autonómico. "Es, por tanto, una decisión que le corresponde exclusivamente a él", ha concluido.