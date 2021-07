López Miras destaca la "sobrada valía" de Luis Alberto Marín para "acelerar la reactivación"

El jefe del Ejecutivo regional preside la toma de posesión del nuevo consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital

MURCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha destacado este martes la "sobrada valía" del nuevo consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital del Gobierno regional, Luis Alberto Marín, "para acelerar la reactivación económica en la Región de Murcia, gestionar con transparencia y participación los fondos europeos de recuperación, y luchar por una financiación justa que acabe con el actual agravio que sufrimos por parte del Gobierno central".

Durante el acto de nombramiento de Marín, el presidente autonómico también ha subrayado la "gran capacidad de trabajo" y el "compromiso con todos los murcianos" del nuevo consejero, que permitirá "seguir un camino ya emprendido" y "defender conjuntamente con la sociedad aquello que nos exige cada día: una mejor gestión, menos impuestos, menos burocracia, más facilidades para crecer, y hacerlo posible, además, en libertad".

Como principal objetivo para esta etapa, López Miras ha resaltado la necesidad de "avanzar hacia la reactivación económica y social en la que ya llevamos tiempo trabajando. Debemos superar varias crisis: la primera, la sanitaria, pero con ella la crisis económica, social y de empleo. Y Luis Alberto Marín ha dado hoy un paso al frente para afrontar este reto".

Esa recuperación deberá producirse, ha añadido López Miras, "en un entorno complicado, con un Ejecutivo central que no afronta la crisis sanitaria y que ahonda la crisis económica y la de empleo con medidas absolutamente erróneas. Pero eso no nos va a hacer perder el rumbo", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Así, ha reclamado "un trabajo previo entre Gobierno central y comunidades autónomas para evitar que la próxima Conferencia de Presidentes vuelva a convertirse en un monólogo de Pedro Sánchez". En este sentido, explicó que "no hay orden del día, no hay reuniones previas, no hay nada de lo que está recogido en el reglamento interno de lo que tienen que ser estos encuentros".

El jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que "el Consejo de Gobierno está cohesionado, sólido y comprometido en trabajar más que nunca para mejorar la vida del millón y medio de personas que viven en la Región de Murcia".

Asimismo, ha calificado como "consejero ejemplar" al antecesor de Marín como titular de Hacienda, Javier Celdrán, quien renunció al cargo por motivos personales, y que estuvo presente en la toma de posesión de su sucesor. Sobre Celdrán, el presidente autonómico afirmó que "en cada responsabilidad que ha asumido siempre ha hecho que la Región de Murcia sea un poco mejor, y que lo sea la vida de sus habitantes. Se marcha por la puerta grande con una gestión impecable, en la que ha dado el 200 por ciento cada día".

El máximo responsable autonómico también ha elogiado el "gran equipo" de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, y ha recordadp que Luis Alberto Marín "ha formado parte de ese excelente trabajo, y ha contribuido a los grandes logros alcanzados por la Consejería en los últimos tiempos, junto con sus trabajadores públicos".