López Miras desvela que "muy pronto" se conocerá a quienes encabecen las listas del PP al Congreso y Senado

Actualizado 21/02/2019 12:18:12 CET

Arremete contra el PSOE y los delegados de Pedro Sánchez: "Ya bastante mal han hecho a España como para seguir tocando las narices"

MURCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este jueves que "muy pronto" se conocerá a las personas que vayan a encabezar las listas del partido al Congreso y Senado con motivo de las elecciones generales del 28 de abril.

López Miras, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de inaugurar el I Foro Internacional de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la Región de Murcia (Foro 'AQUÍ'), ha reconocido que es algo que aún no puede decir y que lo dará a conocer "muy pronto".

Preguntado sobre las críticas que ha vertido algún partido, quien ha reprobado que vaya a pronunciar el Pregón de la Asociación de Nazarenos Murcianos, después de anunciar que el PP no celebrará actos de campaña electoral en la Región durante la Semana Santa, ha dicho que el PSOE y los delegados de Pedro Sánchez "ya bastante mal han hecho a España como para seguir tocando las narices", después de confesar previamente que tenía que pensar "para no decir ninguna barbaridad".

Y es que, recuerda, "cuando no sabía andar ya me vestía de hebreo todos los Domingos de Ramos y llevo 35 años vistiéndome de hebreo". "Cuando no sabía ni que existía el PP y no me interesaba la política, llevaba sobre mi hombro derecho al Cristo del Rescate cada Jueves Santo por la noche", ha confesado.