López Miras insta a Sánchez a convocar elecciones "si no es capaz" de presentar los Presupuestos de 2024

MURCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha dicho este jueves que si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "no es capaz" de presentar los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2024 tendrá que hacer "lo que él le decía al presidente Rajoy" y convocar elecciones en España.

López Miras ha hecho estas declaraciones en el marco de la inauguración del foro 'Región de Murcia, destino inversor', organizado por el diario El Confidencial en Madrid.

El máximo dirigente de la Comunidad ha indicado que el Gobierno de la Nación "ha renunciado a una obligación legal como la de presentar los presupuestos de todos los españoles", lo que manifiesta que el Ejecutivo nacional "está acabado" y "solamente se mantiene por el interés de alguien que está perseguido por los jueces en España", en referencia al líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

"Lo que huele así de mal, estoy convencido de que va a terminar también mal", ha dicho López Miras, quien ha insistido en que espera que Sánchez "haga lo mismo que le exigía a Rajoy hace tan solo cinco años, cuando le decía que si un gobierno no es capaz de presentar los presupuestos tiene que convocar elecciones".

En este sentido, ha sostenido que espera que Sánchez "no cambie de opinión en eso como no tantas cosas hace, que se aplique lo que él le decía al presidente Rajoy y, si no es capaz de presentar los presupuestos, que convoque elecciones".

ELECCIONES EN CATALUÑA

Sobre el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de adelantar las elecciones en Cataluña al 12 de mayo, López Miras ha dicho que se trata de "un ejemplo más de la inestabilidad de este gobierno, de la incertidumbre que transmite el gobierno de Sánchez".

"Es un gobierno cogido con pinzas, que depende exclusivamente del interés de un prófugo de la justicia, de un fugado de la justicia, de Puigdemont; es un gobierno que a las mínimas de cambio su estabilidad se tambalea y se pone todo lo entredicho", ha sostenido el presidente de la Región de Murcia.

En relación a la ley de amnistía, que este jueves se debate en el Congreso de los Diputados para su posterior remisión al Senado, López Miras ha denunciado que se trata de una "infame" norma que "genera más desigualdad" y "enfrenta a unos españoles contra otros", además de que "está redactada por un prófugo de la justicia".