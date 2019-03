López Miras: "La libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos solo la garantiza el PP"

Publicado 28/03/2019 9:04:19 CET

El presidente regional del PP destaca que "no podemos permitirnos una España de diferentes velocidades en materia educativa"

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, remarcó este miércoles que el PP "es el artífice de las medidas que impulsan la educación igualitaria, y el único que ofrece libertad a los padres para que puedan elegir la enseñanza que quieren para sus hijos", dijo, "porque la educación deben decidirla las familias, no imponerla los políticos".

En el acto de presentación de Luis Franco como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alhama, López Miras ha manifestado que "no podemos permitirnos una España de diferentes velocidades en materia educativa", aspirando a llegar a un Pacto Educativo la próxima legislatura "basado en el marco constitucional, para lograr un sistema educativo de calidad, moderno, ambicioso y orientado a dar respuesta a los alumnos".

El presidente regional del PP ha destacado que "nosotros seguiremos defendiendo el modelo de educación pública, pero también la concertada", que en la Región de Murcia aglutina a cerca de 6.000 docentes y 78.000 alumnos, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Además, ha puesto en valor la puesta en marcha de medidas como la gratuidad de los libros de texto, que ya beneficiaba a 42.000 alumnos de 3º y 4º de Primaria, de centros de educación especial, de aulas abiertas con necesidades educativas especiales y de FP Básica, "y a los que ahora se van a sumar 37.000 más de 5º y 6º de Primaria".

Asimismo, desde este año, las escuelas infantiles de la Comunidad son completamente gratuitas y los padres que lleven a sus hijos a otros centros de educación infantil podrán desgravarse hasta 1.000 euros anuales en la renta, y las familias con menos recursos recibirán ayudas especiales para escolarizar a sus hijos y para mejorar el acceso de todos al sistema educativo.

"CON LUIS FRANCO TENEMOS AL MEJOR AL FRENTE DE LA ALCALDÍA"

Acerca de Luis Franco, López Miras ha destacado que "conoce a los colectivos del municipio, es una persona que siempre está atento a las necesidades y preocupaciones de todos los vecinos y va a trabajar por seguir haciendo mejor Alhama. Estoy seguro de que con él contamos con el mejor candidato para situarse al frente de la alcaldía".

Por su parte, el candidato ha remarcado que "me sobran ganas, iniciativa e ideas para trabajar: me presento a la alcaldía con muchísima ilusión, responsabilidad y gran compromiso con Alhama, porque me mueve la vocación de servir y ayudar a todos los vecinos".