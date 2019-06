López Miras se muestra convencido de poder "compatibilizar" los programas de gobierno de Cs y de VOX

Publicado 26/06/2019 13:45:56 CET

Afirma que las negociaciones con VOX "continúan" y asegura que el reparto de concejalías en los municipios no será "ningún problema"

MURCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha mostrado "convencido" de que puede compatibilizar los acuerdos de gobernabilidad que alcance con Ciudadanos y con VOX. "Yo me siento capaz de poder cumplir un programa de gobierno al que me haya comprometido con Cs y también me veo capaz y en plena disposición de poder cumplir un programa de gobierno que acuerde el PP con VOX", ha asegurado.

López Miras ha contestado de esta forma en una rueda de prensa y al ser preguntado por la posibilidad de conciliar el apoyo de la formación naranja y de VOX de cara al debate de investidura que tendrá lugar los próximos lunes y martes.

Al ser preguntado por si el PP estaría dispuesto a ceder consejerías a VOX en ese hipotético Gobierno, López Miras ha considerado que "tenemos que hablar de lo importante, que es responder a la confianza de nuestros votantes".

"Sin duda, creo que tanto los votantes del PP como los de VOX no quieren un gobierno de izquierdas en la Región", ha advertido López Miras, quien cree que "lo más importante" es hablar "de lo que se va a hacer: de programas, medidas y lo que vamos a llevar a cabo en la Región para mejorar la vida del millón y medio de murcianos durante los próximos cuatro años".

En cuanto a sus expectativas de cara al debate de investidura, López Miras ha afirmado que puede hacer una previsión sobre su intervención en la sesión, que se va a centrar "en lo importante, que es el millón y medio de murcianos y las medidas que se van a tomar".

Asimismo, ha anunciado que se centrará "en los objetivos que queremos alcanzar para que la Región siga creciendo, para que en la Comunidad se sigan bajando impuestos, o para que los padres y las madres sigan decidiendo a qué colegios quieren que vayan sus hijos".

"En eso me voy a centrar, en las personas y en cómo mejorar la vida del millón y medio de murcianos", según López Miras, quien cree que las medidas "reformistas y liberales" son las que "pueden traer el progreso, el futuro y el desarrollo, haciendo que la Región de Murcia no se pare durante los próximos cuatro años".

Al ser preguntado por si confía en la abstención de VOX, López Miras ha recordado que "estamos inmersos en un proceso de negociación", aunque ha aclarado que la "voluntad" del PP es, "sin duda", alcanzar "un buen acuerdo para la Región, para el millón y medio de murcianos, que garantice la estabilidad y la gobernabilidad de la Comunidad".

En cuanto al efecto que pueden tener en la Región de Murcia las negociaciones para la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid, López Miras ha insistido en que "estamos inmersos en un proceso de negociación" y la voluntad del PP "es llegar a un buen acuerdo para el millón y medio de murcianos".

"La voluntad del PP es llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad y la gobernabilidad", según López Miras, quien considera "importante" que se sigan sentando las comisiones negociadoras el PP y de VOX. Principalmente, espera que "se cumpla, sobre todo, la voluntad mayoritaria de los votantes del PP y también de los votantes de VOX".

"Entre bajadas de impuestos, defender la unidad de España, garantizar la libertad en ámbitos tan importantes como la Educación, tanto los votantes del PP como de VOX no querrían que el Gobierno de la Región caiga en manos de la izquierda, ni de los socialistas", ha aseverado.

"A partir de ahí, creo que es muy importante que podamos llegar a un acuerdo programático en cuanto a las medidas que debe implementar el próximo Gobierno de la Región durante los próximos cuatro años", ha señalado López Miras, quien ha ratificado que el PP tiene una "voluntad total" para alcanzar un acuerdo.

Al ser preguntado por si hay un calendario de encuentros, López Miras ha asegurado que las conversaciones son "fluidas" aunque "no hay prevista ninguna próxima reunión", aunque "podría ser lo antes posible". En su opinión, "hay muchas cosas por acordar, mucho dialogo y mucho consenso al que llegar", por lo que ha manifestado su predisposición de sentarse a la mesa "cuanto antes".

En cuanto a la postura de VOX, que exige al PP que cumpla lo pactado a nivel municipal y asigne concejalías a sus ediles en gobiernos como el de Ceutí o Fuente Álamo, López Miras ha asegurado que eso es un "compromiso" que el Partido Popular adquirió y los 'populares' "cumplen los compromisos que adquieren".

"Ahí no va a haber ningún problema e igual que no lo ha habido en Puerto Lumbreras, tampoco lo habrá en el resto de municipios", pero ha señalado que es una postura que el PP "lleva diciendo desde el primer momento".