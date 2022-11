López Miras: "No puedo estar más en desacuerdo con un acuerdo que recorta el trasvase, da igual si mucho o poco"

MURCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado este sábado el acuerdo alcanzado entre el PSPV y el PSRM con el Ministerio para la Transición Ecológica para incrementar el caudal ecológico del río Tajo hasta los siete metros cúbicos por segundo -un metro cúbico más que en la actualidad.

López Miras no ve satisfactorio este acuerdo porque "si el agua del trasvase es fundamental para la agricultura, no podemos estar satisfechos de que nos hayan recortado un poco menos de lo que nos esperábamos".

"Si de verdad creemos que el trasvase es importante no se debe recortar ni un poco", ha dicho el presidente murciano, que ha criticado la actitud de los que defienden el Tajo-Segura en la Región de Murcia y pudieran estar satisfechos. "Porque si hoy se recorta un poco, mañana será otro poco y, pasado mañana cuando nos demos cuenta, ya no habrá trasvaje Tajo-Segura".

López Miras, que ha insistido en que no puede haber Región de Murcia sin trasvase, ha subrayado que la actitud de los que representan a todos los murcianos, sobre todo a agricultores y regantes, "es luchar con uñas y dientes para que no se toque el trasvase".

"No puedo estar más en desacuerdo con un acuerdo que recorta el trasvase, me da igual que sea mucho o poco", ha continuado, para remarcar que no cree que nadie en la Región de Murcia pueda estar satisfecho por este documento.