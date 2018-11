López Miras pide "fecha" para el Corredor Mediterráneo y Saura afirma que estará funcionando o en obras en 2021

Publicado 26/11/2018 12:03:23 CET

Castejón pide apoyo para que la ZAL de Cartagena sea el "primer nudo logístico" de la Región, y CROEM exige que los PGE "se ejecuten"

CARTAGENA (MURCIA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha exigido que se concrete "cómo y cuándo" se va a ejecutar el Corredor Mediterráneo, cuyo futuro ha calificado de "incierto; mientras que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha anunciado que en los "próximos años" se van a invertir 2.500 millones de euros en la Región de Murcia y el objetivo es que esta infraestructura esté "en funcionamiento, terminada o en obras" en 2021, desde Algeciras hasta la frontera con Francia.

No obstante, ambos han coincidido en que es el "momento de pasar de las palabras a los hechos" y se han tendido la mano para "sentarse a la mesa" y colaborar entre administraciones. Así lo han hecho saber en el encuentro propiciado por la Cadena SER bajo el lema 'El Corredor Mediterráneo es un proyecto fundamental para la Región', y en el que también han participado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; y el presidente de la patronal murciana CROEM, José María Albarracín.

En el acto, que ha reunido a representantes institucionales y empresariales en la sala Isaac Peral del antiguo Cuartel de instrucción de marinería en la UPCT, López Miras ha reconocido que le gustaría que el Corredor Mediterráneo estuviera "planificado y tuviera una fecha concreta, con plazos de licitación y ejecución". Y es que ha lamentado que el potencial de la Región "está constreñido porque no tiene esas infraestructuras por las que llegan las oportunidades".

En declaraciones emitidas por la Cadena SER recogidas por Europa Press, López Miras ha considerado que "no puede ser que una Región como Murcia no esté conectada ferroviariamente con el resto del arco mediterráneo" y cree que "tampoco tiene ningún sentido que una ciudad como Cartagena, que es un punto geoestratégico nacional de primer nivel, que tiene que ser la puerta de entrada y salida de Europa a África, no esté conectada por ferrocarril con el resto de Europa".

Albarracín, por su parte, ha pedido que se cumplan los plazos para la ejecución integral de esta infraestructura en "tiempo y forma", porque "el litoral mediterráneo y la Región han estado olvidados en materia de infraestructuras por parte de todos los Gobiernos, de un color y de otro".

"No podemos consentir ninguna nueva paralización para que el Corredor cumpla con su paso por la Región y su continuidad a Andalucía", según Albarracín, quien espera que la ejecución sea "integral" y no haya ningún "cuello de Valencia al salir de Valencia". Además, ha pedido que esta infraestructura permita transportar "no solo mercancías, sino también pasajeros a través de una plataforma doble con ancho internacional".

UNA INVERSIÓN DE 2.500 MILLONES

Saura ha reconocido que, "si la media del ferrocarril en España se sitúa en 100, en la Región de Murcia es de 25", hasta el punto que el déficit en capital público y privado en la Comunidad "se concentra principalmente en el ferrocarril". De cara al presente inmediato y al medio plazo, cree que a la Región "le toca ahora".

Ha anunciado que, en los próximos años, "se van a invertir 2.500 millones en la Región". En el caso de Cartagena, ha reconocido que "los retrasos se acumulan" y lo previsto es una inversión de 365 millones de euros para la ejecución de esta infraestructura entre Murcia y Cartagena, a lo que hay que sumar otros 300 millones de euros de media de integración en la ciudad portuaria".

"Serían una media de 670 millones de euros de inversión en los próximos años" en Cartagena, según Saura, quien ha anunciado que el objetivo es también recuperar arquitectónicamente la estación de la ciudad portuaria con 6 millones de euros. Asimismo, ha coincidido con Albarracín en apostar por que el Corredor transporte tanto personas como mercancías.

Finalmente, ha indicado que, en los cinco meses que lleva en el cargo, "prácticamente el 50% de lo que se ha licitado en AVE y ferrocarril convencional ha sido en el arco mediterráneo". En el caso de la Región, ha señalado que se han licitado 370 millones de euros.

CASTEJÓN PIDE QUE NO SE REPITAN "ERRORES DEL PASADO"

La alcaldesa de Cartagena, por su parte, ha pedido que "no se cometan errores del pasado". Y es que ha recordado que, "paradójicamente, mientras se exigía a la Autoridad Portuaria colaborar para llevar a cabo la Variante de Camarillas, se olvidaba de Cartagena". Así, lamenta que "se obvió" a la ciudad portuaria del recorrido del Corredor, aunque finalmente "se subsanó".

Ha remarcado el hecho de que "todo parece indicar que la ZAL de Cartagena va a ser la primera de la Región" y, al tiempo que ha dado las gracias a Saura y al Ministerio por el borrador del convenio con unas condiciones "muy ventajosas", ha pedido que "todos nos alegremos de ello". Espera que sea una realidad "muy pronto" y ha pedido ayuda al Gobierno regional para que, una vez que sea una realidad, "nos ayuden a convertirlo en el primer nudo logístico de la Región".

"DE ILUSIÓN NO SE COME"

López Miras ha señalado que "de ilusión no se come, y ya vamos necesitando realidades en esta Región y en Cartagena". Se trata, añade, de un proyecto "importante", pero que "tiene un futuro incierto y que está inacabado". Además, ha discrepado con Saura al señalar que la Región "está peor que 25 sobre 100 en ferocarril, porque no tenemos ni un solo kilómetro de vía electrificada".

"La sociedad estará preguntando por qué esto no sale adelante si todos lo tenemos claro, tanto empresarios, como políticos y sociedad civil", y si "está contrastado su valor económico porque se va a conectar el 63% del transporte de mercancías portuario y el 80% del transporte de contenedores y si se piensa en el Corredor para crear sinergias con el Aeropuerto Internacional de la Región, con la ZAL de Murcia y de Cartagena, así como con el Puerto de El Gorguel".

López Miras, que ha aprovechado para pedir a Saura que declare el Puerto de El Gorguel "proyecto de interés estratégico para España", ha reconocido que hay 2.500 millones de euros de inversión en la Región, pero "son los mismos que había antes porque no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado". No se ha mostrado satisfecho porque "si el Corredor no llega a Cartagena no será mediterráneo" y "estamos a noviembre de 2018 y no sabemos cuándo va a llegar ni cómo".

LA PATRONAL PIDE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Albarracín ha señalado que "todo parece indicar" que este año se va a gobernar con los PGE del año pasado prorrogados, por lo que cree que "lo que hay que hacer" es ejecutarlos. "Lo que no nos convence es dotar presupuestariamente pero que luego tenga una ejecución media de entorno al 55 o 60%; eso es lo que no puede ser", ha aseverado Albarracín.

Saura se ha mostrado de acuerdo con Albarracín en que "una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se ejecuta" y ha reconocido que la Región es, junto a Extremadura, "las dos regiones con más atraso en ferrocarril". No obstante, ha puesto en valor que, de los 3.000 millones licitados por ADIF en estos últimos 5 meses, 1.500 han ido al Corredor Mediterráneo. En el caso de la Región, de los 2.500 "hemos licitado ya casi 400 millones de euros".

"Lo que nos hemos encontrado en Cartagena es que, el proyecto hacia Cartagena no estaba licitado", según Saura, quien ha justificado por ello el "retraso". Ha asegurado que se van a hacer obras en Cartagena "ya en 2019" y "vamos a hablar con la sociedad cartagenera para, de manera consensuada, y haciendo que el AVE conecte con la ZAL y con el Puerto".

Saura ha remarcado que es "muchísimo mejor para las inversiones en España y en la Región" que haya PGE en 2019 porque el incremento de la inversión "sería importante, en valores absolutos" pero, si no salieran adelante, ha señalado que no afecta a la actividad de ADIF.