López Miras (PP) aumentará las ayudas a las familias con mayores y personas con discapacidad a su cargo

Visita a la residencia ‘Virgen del Carmen’ - PPRM

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha anunciado que aumentará las ayudas a las familias que cuidan a personas mayores o con discapacidad con una nueva inversión de 7,3 millones de euros. La medida permitirá cubrir los gastos de los servicios en residencias y centros de día.

Esta actuación beneficiará a más de 1.600 familias de la Región de Murcia e incrementará en un 140 por ciento la inversión para respaldarlas, porque "tenemos que cuidar a las familias", ha subrayado López Miras, quien ha incidido, asimismo, en la importancia de garantizar la sostenibilidad de las entidades y organizaciones que gestionan residencias y centros de atención, según han informado desde el partido.

Además, ha anunciado que se actualizarán al alza los precios de los conciertos y convenios con estas entidades con una subida del 3,8 por ciento, garantizando su continuidad y reforzando una atención de calidad.

López Miras ha realizado este anuncio durante una visita a la Residencia 'Virgen del Carmen', en Murcia, en la que ha estado acompañado por la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la Región, Miriam Guardiola, y la vicesecretaria de Política Social y Estado del Bienestar del PPRM, Conchita Ruiz, y donde ha señalado que "para avanzar, para seguir creciendo como sociedad, no se puede quedar nadie atrás".

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno regional ha iniciado los trámites para crear 1.646 plazas en residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad, con una inversión de 18,5 millones de euros.

En la visita a este espacio, dotado de 146 plazas, López Miras también ha agradecido la labor de los profesionales del centro, que cada día "cuidan, atienden, protegen y acompañan" a las personas mayores.

"AVANZAR O SEGUIR INSTALADOS EN LA CORRUPCIÓN CON SÁNCHEZ"

López Miras ha vinculado estas medidas con el modelo de país que, ha señalado, se decidirá el 29 de noviembre en las próximas elecciones generales, en las que "nos jugamos tener un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que lidere las políticas que cuidan a los que más lo necesitan y que cuidan también a aquellos que cuidan, o seguir teniendo un presidente como Pedro Sánchez, que sólo se preocupa de los problemas de su entorno".

Asimismo, ha insistido en que "nos jugamos mucho en España y en la Región de Murcia: avanzar sin dejar a nadie atrás o seguir teniendo un gobierno instalado en la mayor de las corrupciones, como estamos viendo cada día", apostilló, refiriéndose a "Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, la mujer y el hermano de Sánchez".