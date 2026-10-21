Lopéz Miras propone a Vox firmar los presupuestos "esta tarde" si no incorporan condiciones ajenas a estos

Archivo - El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante una intervención en la Asamblea Regional (Archivo) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Gobierno regional, Fernando López Miras ha ofrecido a Vox cerrar un acuerdo este mismo miércoles siempre que la formación limite sus exigencias a cuestiones estrictamente presupuestarias. "Esta tarde lo podemos firmar", ha afirmado el presidente durante su comparecencia en la sesión de Control al Gobierno regional en la Asamblea. López Miras ha propuesto revisar el documento de 16 folios remitido por Vox para seleccionar las medidas relacionadas con partidas y programas presupuestarios.

López Miras ha defendido que una negociación de las cuentas regionales debe centrarse en medidas fiscales y programas de gasto, sin incorporar otras condiciones ajenas a los presupuestos.

Esta cuestión también ha protagonizado la pregunta formulada por el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo, quien ha reclamado al Ejecutivo que presente las cuentas de 2026 y dé cumplimiento a las resoluciones aprobadas durante el último Debate sobre el Estado de la Región.

En su respuesta, López Miras ha señalado que, de las doce propuestas de resolución con implicaciones presupuestarias autonómicas, el 80% ya se ha iniciado y que el objetivo es alcanzar el cien por cien de cumplimiento. Asimismo, ha explicado que la mayoría de estas iniciativas no requieren nuevas dotaciones económicas, sino una reorganización de los recursos existentes. "No desistimos y no perdemos la esperanza de que la Región de Murcia pudiera tener presupuestos", ha manifestado el presidente regional, que ha insistido en que las necesidades de los ciudadanos estarán atendidas con independencia de que se aprueben o no unas nuevas cuentas.

Por su parte, Antelo ha defendido la necesidad de presentar los presupuestos y ha reclamado que se impulsen proyectos como el Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (CIRES) de El Esparragal, la rehabilitación de la Catedral de Cartagena y el desdoblamiento de distintas carreteras regionales.