López Miras condiciona su participación en la manifestación del 8M a que no sea "politizada"

Advierte que "gran parte de la sociedad de la Región no estará representada" si se torna en un evento "político"

El presidente del Gobierno murciano y del PP regional, Fernando López Miras, que este miércoles afirmó que una representación de su Ejecutivo participaría en la manifestación convocada este viernes en Murcia con motivo del Día de la Mujer, ha condicionado ahora su asistencia a que el acto no sea "politizado" por la "izquierda más sectaria, más rancia y más radical".

López Miras ha hecho esta aclaración en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por su participación en la manifestación del 8M, tras mantener un encuentro con las 17 candidatas del PP que se presentan a las alcaldías en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

En este sentido, ha ratificado que este miércoles anunció la participación de su Ejecutivo en la manifestación del 8M, porque "nosotros estamos al lado de cualquier acción que vaya encaminada a favorecer, a trabajar y a luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", con el fin de que esa igualdad "no sea un derecho, sino que sea un hecho".

Además, ha señalado que el objetivo es que "se respete a cada mujer y a cada hombre de esta Región y de este país". El Gobierno murciano y el PP regional quiere ir a la manifestación "con este sentimiento y esta vocación", ha insistido.

Ahora bien, ha advertido que "gran parte de la sociedad de la Región no estará representada en esa manifestación" si se torna en un evento "político". De hecho, ha recordado que "ya intentaron politizar la manifestación el año pasado, cuando acabó en las vías del tren en la ciudad de Murcia". En caso de que este año vuelva a "politizarse", ha destacado que no participará él personalmente, pero tampoco "el Gobierno de la Región de Murcia ni el PP".

En concreto, ha manifestado que gran parte de la sociedad murciana no se sentirá representada "si van a utilizar la manifestación la izquierda más sectaria, más rancia y más radical para hablar de cosas que no vienen a cuento en esa manifestación; si esa manifestación no se va a limitar a pedir y exigir la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de todos y cada uno de los murcianos y las murcianas".

"Quiero afinar mucho, quiero leer el manifiesto bajo el que se va a convocar la manifestación de mañana en Murcia y, entonces, decidiremos", ha avanzado López Miras, quien ha insistido en que el Gobierno de la Región estará "en una convocatoria por la igualdad".

"Ahora, si tenemos conocimiento o si podemos ver ese manifiesto antes de que se lea y habla de algo que no sea el respeto entre hombres y mujeres y la igualdad de derechos de todos los hombres y mujeres e intenta hablar de cosas que no son eso, pues no estaremos representados", ha concluido.