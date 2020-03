López Miras ve "competencia" entre CCAA por el material sanitario y pide revisar cómo se hacen los envíos

El presidente pide seguir firmes porque "fuimos la última CCAA en tener un contagio y seremos de las últimas en salir de esta crisis"

MURCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha comparecido en rueda de prensa este domingo para dar cuenta de la reunión vía telemática que han mantenido los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste anunciara nuevas restricciones en las actividades económicas que aún estaban permitidas.

Acompañado del consejero de Salud, Manuel Villegas, López Miras ha reconocido que "las dos últimas semanas han sido muy duras, pero aún tenemos que seguir luchando", quedan por tanto "semanas de sacrificio y esfuerzo para que la pandemia remita y volvamos a la normalidad".

Por eso, para cortar la cadena de contagio, lo fundamental es evitar el contacto y quedarse en casa. El presidente le ha mostrado su lealtad a Pedro Sánchez, "pero la lealtad es decir también la verdad para superar la pandemia, dejando atrás el menor número de víctimas". "He sido muy claro y transparente, le he dicho que esto no va bien, porque falta lo fundamental: medios y material".

En este sentido, ve "una clara competencia entre comunidades autónomas para comprar material sanitario por nuestra cuenta. El Gobierno se comprometió a hacer llegar ese material y lo está haciendo en la medida de sus posibilidades, pero no es suficiente".

Además, él y otros presidentes autonómicos le han trasladado que los datos oficiales de envío de material no son correctos. Cada semana necesitamos más de 100.000 mascarillas y en la ultima semana solo han llegado 8.000 desde el Ministerio de Sanidad", ha citado de ejemplo.

López Miras se ha dirigido a los profesionales que trabajan en las residencias y en contacto con personas contagiadas, "sois la primera de las preocupaciones", por eso ha insistido en que la llegada de material es lo más urgente. Un material, kits, batas, gafas estancas, protectores faciales, mascarillas y guantes, que pedía la semana pasada y del que no ha llegado nada.

Por ello, le ha planteado a Pedro Sánchez la necesidad de revisar el modo en el que se está enviando el material, porque no coincide con lo que está llegando a la Región de Murcia o a otras CCAA, según ha podido saber. "Seguimos sin los test rápidos, algo vital para frenar la pandemia", ha remarcado.

RESPALDO "A CIEGAS AL GOBIERNO"

López Miras ha celebrado la decisión del Gobierno de limitar la actividad laboral esencial. "Le he mostrado mi lealtad, pero le ha recordado que cuando las autonomías le sugieren medidas no son por ocurrencia, sino que "lo hacemos aconsejados por expertos sanitarios con años de experiencia".

Sin embargo, ha reconocido que ese respaldo leal al Gobierno "lo hacemos a ciegas, porque no conocemos aún la concreción del nuevo decreto". Pero insiste en que gracias a esta nueva restricción "habrá muchas más personas a salvo".

López Miras echa de menos medidas para los autónomos, un colectivo especialmente vulnerable en estos momentos, por eso le ha pedido al presidente del Gobierno que, debido a la falta de liquidez de este colectivo profesional, se suspenda ya la cuota de autónomo.

Igualmente, ha pedido medidas y ayudas no solo para los trabajadores sino también para las empresas, unas medidas que sean fruto del diálogo social "porque una vez que superemos la crisis sanitaria, tendremos una crisis económica que necesitará de unas empresas y empresarios fuertes".

Por otra parte, le ha trasladado dos propuestas remitidas por los alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia: que los plenos puedan realizarse telemáticamente y que el Estado no siga reteniendo la liquidación negativa de 2017 de las entregas a cuenta de la Participación de los Ingresos del Estado a los consistorios.

"Contamos con un gran sistema de salud, una cadena de alimentación fuerte y ahora tenemos una herramienta más, que cada día haya más gente en su casa", ha destacado López Miras, que pide no confiarse en estas semanas porque, aunque a nivel nacional pueda estar curvándose el pico de contagios, "fuimos la última CCAA en tener un contagio, por lo que seremos de las últimas en salir de esta crisis".

A preguntas de los periodistas, el presidente regional cree que, si la caída del PIB tras la crisis sanitaria es del 1,5 por ciento o superior por muchas medidas que tomen las CCAA solo será posible recuperarse con ayudas y medidas de Europa y el Estado.

Por eso, le ha pedido al presidente Sánchez que empiece a sentar las bases de un plan de recuperación económica en donde los criterios de estabilidad para las CCAA se tendrán que modificar. "Seremos muy exigentes con el Gobierno central con ese plan de recuperación económica", ha remarcado.

López Miras desconoce si las empresas del Mueble podrán abrir mañana, "porque no conocemos al detalle ese decreto. Le hemos pedido que lo reenviara dos horas antes de que fuera publicado, pero no ha sido posible".

Sobre la apertura de comercios en domingos y festivos, López Miras ha vuelto a mostrar su intención de ser lo más restrictivo posible, pero ha recordado que, desde que entró en vigor el Estado de Alarma, la autoridad competente es el Ministerio de Sanidad y desde la Región de Murcia no pueden saltarse esa norma.

Finalmente, el presidente regional ha defendido la gestión realizada por la Consejería de Salud en las Residencias de Mayores y no cree que se haya hecho cargo de su gestión "tarde".

Por su parte, Villegas ha señalado que se está dotando de material suficiente a los profesionales, además de que se les está dando formación y se están estableciendo circuitos de protección y triajes.

Sobre el pico máximo de la epidemia en la Región, el consejero cree que llegará al menos en 10 o 12 días. En este sentido, valora que "el confinamiento hasta el 12 de abril no sé si será suficiente, pero será muy positivo".