López Miras visita el nuevo centro residencial de Aufren en Murcia, que promueve el bienestar de personas con autismo

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visita el nuevo centro residencial que la asociación Aufren ha inaugurado en la pedanía murciana de Guadalupe - CARM - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitó este jueves el nuevo centro residencial que la asociación Aufren ha inaugurado en la pedanía murciana de Guadalupe, donde destacó que "se convierte en un centro que se preocupa de cuidar, que va mucho más allá de transmitir y proporcionar tranquilidad a las familias".

Las instalaciones cuentan con 35 plazas y están concebidas para promover la autonomía y el bienestar de las personas con autismo, mediante espacios adaptados a sus necesidades y una atención especializada, según ha informado la Comunidad.

El nuevo centro, "un complejo referente a nivel nacional", forma parte de la segunda fase del complejo de Aufren en Guadalupe, donde ya funciona un centro de día desde 2023.

Dispone de tres unidades de convivencia, así como espacios comunes para las comidas; salas de actividades y atención individualizada; una sala de atención médica, y otra de estimulación multisensorial.

Durante su intervención, López Miras puso en valor que este centro logra "dar una atención totalmente individualizada" y, además, agradeció el trabajo de Aufren, quienes consiguen "ayudar, proteger y cuidar a los demás para que nadie se quede atrás".

Las instalaciones ocupan una superficie de 7.000 metros cuadrados, de los que 4.500 corresponden a zonas exteriores destinadas al ocio, la actividad física y la convivencia.