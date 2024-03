López Miras, sobre la votación de la ley de amnistía: "Esta va a ser la semana más triste de los últimos 40 años"

CARTAGENA (MURCIA), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado que "esta va a ser la semana más triste de los últimos 40 años", en referencia a la votación de la ley de amnistía que tendrá lugar este jueves en el Congreso para su posterior remisión al Senado.

López Miras ha pronunciado estas palabras en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, en el marco de la sesión de control al Consejo de Gobierno celebrada este miércoles por la tarde en el seno del parlamento autonómico.

El máximo dirigente de la Región ha recordado que "uno de los principios esenciales y básicos de la Constitución es el principio de igualdad", y ha señalado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha basado su acción de gobierno "precisamente" en lo contrario.

"Es imposible de entender es que haya basado su forma de gobernar precisamente en generar desigualdad, en generar discriminación entre unos territorios y otros, y en enfrentar a unos españoles frente a otros", ha dicho López Miras, quien ha citado ejemplos las infraestructuras y la financiación.

No obstante, "la gota que va a colmar el vaso de la paciencia de los españoles" es, a su juicio, la ley de amnistía, que ha definido como "una decisión que va a suponer la estocada a nuestro ordenamiento jurídico" y que supone "una gran traición a la Constitución Española de 1978".

Ha afirmado que se niega a creer que los socialistas de la Región de Murcia "estén de acuerdo con que se apruebe una ley que ha redactado un delincuente que está en Bruselas porque aquí un juez lo juzgaría y lo condenaría".

"Me niego a pensar que los socialistas de la Región están de acuerdo con que se apruebe una ley que va a borrar delitos de terrorismo, de alta traición; que va a exculpar a aquellos que agredieron violentamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha denunciado que "nunca en la historia de este país los delincuentes, los corruptos, los abusadores sexuales y los terroristas vivieron tan cómodos y tranquilos como con este Gobierno".

Segado ha lamentado que "nunca se había degradado tanto la vida política e institucional española como con un presidente que irrumpió en la Moncloa con promesas de regeneración, limpieza y lucha contra la corrupción".

Asimismo, ha añadido el portavoz, se han alcanzado "tales niveles de putrefacción" que se ha pretendido "tapar toda una trama de corrupción que afecta a un partido y a un Gobierno, con un acto de corrupción todavía mayor: la ley de amnistía", que representa "la peor de las corrupciones".

López Miras también ha respondido a una pregunta formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, sobre los motivos por los que el Gobierno regional "no haya exigido a las empresas adjudicatarias del transporte sanitario el cumplimiento íntegro del contrato con arreglo a lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas".

Al respecto, el presidente de la Región ha rechazado que, como ha afirmado Vélez, el Gobierno murciano priorice los intereses económicos a la salud. "Miren, se puede tener más o menos conocimiento, se puede tener más o menos capacidad, pero la mezcla de la ausencia de dignidad con el exceso de hormigón en el rostro es demoledor para el debate parlamentario", ha respondido.

A renglón seguido, López Miras ha manifestado que según la auditoría interna del Servicio Murciano de Salud "se están cumpliendo los estándares establecidos en el contrato" y, además, "de forma rigurosa".

Ha puntualizado que en 2023, el servicio de transporte sanitario realizó un total de 741.835 servicios y recibió 133 reclamaciones. "Usted hoy viene a relatar algo que no es real", ha dicho dirigiéndose a Vélez, a quien también ha acusado de "confundir" a la ciudadanía con su afirmación.

En relación a las reivindicaciones de los trabajadores, López Miras ha expresado su respeto por las mismas y ha sostenido que se enmarcan en un "conflicto laboral" entre los empleados y la empresa. Además, ha avanzado que la próxima semana el consejero de Salud, Juan Antonio Pedreño, se reunirá con los trabajadores a modo de interlocutor.

También se ha referido al convenio colectivo, del que ha dicho que es "fruto de la negociación" y que se trata de un asunto judicializado.

Vélez, por su parte, ha leído parte del pliego de prescripciones técnicas que regula el transporte sanitario en la Región. "Esto es lo que debería cumplirse porque usted está obligado a cumplir la ley", ha dicho el parlamentario socialista, quien ha afirmado que, "sin embargo, podría relatarle decenas de casos" en los que, a su parecer, no se cumple.

Como ejemplos, ha mencionado que hay pacientes que "tienen que ser tratados de quimioterapia, radioterapia o rehabilitación, entre otras, son recogidos en su domicilio a las ocho de la mañana y regresan a su casa a las tres de la tarde; pacientes con cáncer y otras enfermedades que tienen que esperar horas y horas antes y después de ser tratados. Personas mayores esperando toda una mañana en la puerta de los hospitales".

"Pacientes desesperados que pierden su cita y no pueden recibir el tratamiento que les corresponde porque no hay ambulancia disponible. ¿Le parece a usted razonable que miles y miles de personas en nuestra región tengan que sufrir este calvario añadido al de su enfermedad y su tratamiento? Anteponer los intereses económicos de unos pocos a los de la salud de todos es despreciable, ruin e indigno", ha denunciado Vélez.

Por el Grupo Parlamentario VOX, el diputado Rubén Martínez Alpañez, ha preguntado a López Miras qué medidas tomará en caso de que el Estado reserve para sus cuentas la totalidad del déficit permitido, lo que, ha asegurado "podría generar un agujero superior a 115 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad".

Por su parte, López Miras, ha asegurado que lo que ocurre en este caso es "la ley del embudo, una disputa en la que vence siempre el más fuerte, no el que tiene más razón" y que tendrá como consecuencia, según ha afirmado, "una extorsión" que "la Región no va a permitir" ya que, según ha afirmado el Gobierno de España "no nos dice las entregas a cuenta y luego nos quiere someter a un chantaje: o el Senado aprueba el 0,1% del déficit para las comunidades autónomas y el 2,9% para el Gobierno, o nos lleva a 0".

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la diputada María Marín, ha preguntado por el cumplimiento de la Ley de protección y recuperación del Menor, asegurando que "hoy entran a la laguna más nitratos que nunca". Así, le ha pedido a López Miras que rechace la proposición de Ley de VOX y que apoye la que presentó este martes Podemos, así como que luche por un fondo histórico de compensación a los agricultores y ganaderos como en Doñana.

En su turno de réplica el presidente del Gobierno regional le ha señalado a Marín que Podemos votó en contra de la Ley del Mar Menor y ha afirmado que "el 75,5% de las medidas están totalmente ejecutadas o se están ejecutando" y que, por otro lado, el 24,5% restante están "en distintas fases de tramitación".

Para concluir, López Miras ha asegurado que están siguiendo las directrices "donde podemos", y ha animado a Marín a que soliciten al Ministerio para la Transición Ecológica "que corte los vertidos de la Rambla de El Albujón al Mar Menor y que rebajen el nivel del agua al acuífero, porque es su competencia".