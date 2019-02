López Miras: "yo quiero que las elecciones sean ya"

Publicado 13/02/2019 15:35:28 CET

"Si Pedro Sánchez se fía de lo que dice el CIS, debe convocar elecciones cuanto antes porque va a ganar", ha aseverado

ALCANTARILLA (MURCIA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha manifestado su deseo de que las elecciones generales se celebren "ya" porque "cada día que pasa es un día que la Región de Murcia está retrocediendo o no está avanzando al ritmo al que debería avanzar".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la fecha que prefiere para el adelanto de las elecciones generales, López Miras ha mostrado su deseo de que "sean ya, mañana", aunque ha reconocido que tienen que pasar 54 días desde la convocatoria.

"Pues vamos a contar 54 días a partir de hoy, porque cada día que está pasando es un día que perdemos, en el que se están destruyendo puestos de trabajo, en el que cierran empresas, en el que hay menos previsión de crecimiento económico, en el que la recuperación se está ralentizando, en el que las familias lo están pasando peor y en el que hay más incertidumbre", ha manifestado.

Además, ha considerado que, cada día que pasa, "Quim Torra y Puigdemont y los que quieren romper España siguen marcando la agenda política española".

En este sentido, ha manifestado que él prefiere la fecha para las elecciones generales "que más le interesa al millón y medio de murcianos, a todos los españoles y a la Región", porque a él le interesa "que le vaya bien a la Región".

"Por eso soy presidente, porque yo velo 24 horas para que a los murcianos les vaya mejor y para que esta Región crezca muchísimo más", según López Miras, quien ha lamentado que "la fecha que más le interesa a la Región y a los españoles fue hace mucho".

En concreto, cree que Pedro Sánchez debería haber convocado las elecciones "de inmediato", tal y como anunció cuando presentó la moción de censura y se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados, "que es lo más sagrado que hay en una democracia".

"Una vez más nos engañó, ahí es cuando debía haber convocado elecciones, cuando mejor le venía a la Región, a los españoles y a Fernando López Miras", ha manifestado. A partir de ese momento, ha lamentado que "cada día que pasa es un día que estamos perdiendo".

"EN EL PP ESTAMOS PREPARADOS"

A su juicio, "lo que está claro es que no podemos aguantar ni un día más con esta situación; no podemos aguantar con un Gobierno que está en manos de los que quieren romper España, de los separatistas catalanes; no podemos aguantar con un Gobierno que está tomando el pelo cada día a España".

"No se puede hablar de elecciones con tanta frivolidad, porque son lo más importante que hay en una democracia", según el presidente del PP regional, que ha reprochado que "no se puede un día lanzar un globo sonda para ver si las elecciones se hacen el Domingo de Ramos, al día siguiente el 28 de abril y luego que coincidan con las municipales y las regionales el 26 de mayo".

En su opinión, "hace falta seriedad", y lo que está demostrando el PSOE, Pedro Sánchez y el Gobierno de la nación "es que son de todo menos serios". López Miras cree que Sánchez "debería escuchar el mandato que le hicieron el pasado domingo muchísimos españoles y convocar elecciones ya".

"Es más, si Pedro Sánchez se fía de lo que dice José Félix Tezanos y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), debe convocar elecciones cuanto antes porque va a ganar", ha remarcado López Miras, quien desconoce "cuál es el miedo y el reparo a que sean los españoles los que decidan quien quieren que gobierne".

Ha reconocido que el PP está "preparado desde hace mucho tiempo" para la posibilidad de las elecciones, "porque creemos que es nuestra obligación y que nuestro compromiso con la Región de Murcia y con España está también en que tengamos la maquinaria perfectamente engrasada, en que tengamos las ideas perfectamente definidas, en que tengamos un programa electoral que se centra en las personas y en ayudarlas".

El objetivo es que, en cuanto el Gobierno de la nación muestre "algo de diligencia" y convoque elecciones, "podamos ofrecer lo que va a ser el mejor proyecto político para los murcianos y para los españoles", ha concluido.