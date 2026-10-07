El Mar Menor bajo vigilancia tras las lluvias después de superar el verano "con normalidad"

El Canal Mar Menor estrena nueva web - EUROPA PRESS

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mar Menor ha terminado el verano con "valores dentro de la normalidad" ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que ha apuntado que ahora entra en una fase de vigilancia tras la entrada de agua dulce provocada por las lluvias del pasado viernes.

En concreto, la media sitúa el oxígeno en 6mg/l, siendo uno de los datos más altos de los últimos años; la transparencia ha llegado a los cuatro metros, tres en la actualidad, habiéndose mantenido estable durante el verano; la turbidez ha sido la más baja de los últimos cinco años con 174 FTU; la clorofila en 1mg/m2; la salinidad se ha mantenido en valores normales, 43 gramos por litro, 1 por debajo en comparación con el año anterior, mientras que la temperatura del agua alcanzó una media de 28 grados, con picos de 31, debido a las altas temperaturas registradas durante los meses de verano, incluso de noche.

La entrada de agua dulce se ha duplicado este año con respecto al pasado año, superándose los 11 hectómetros cúbicos, a esto se suman las aguas subterráneas que no se pueden medir, y lo que entra por "el río" de la rambla del Albujón. Vázquez ha señalado que el nivel freático del acuífero cuaternario es "tan alto que hay alcaldes que dicen que es imposible poner la toalla porque la arena está húmeda".

En este sentido, el consejero ha reiterado su petición de "intervenir para reducir el nivel freático, así como sobre la rambla del Albujón".

Vázquez ha anunciado que el Gobierno regional va a realizar la conexión de la depuradora de Torre Pacheco con la de Los Alcázares para disminuir la entrada de agua dulce a través de la rambla, una obra que iba realizar la Confederación Hidrógráfica del Segura (CHS) y que finalmente, debido a su urgencia, llevará a cabo la Consejería de Medio Ambiente y la de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. La obra se va a adjudicar en los próximos días con un presupuesto de casi 3 millones de euros de fondos Feder y un plazo de ejecución de 12 meses.

LLUVIAS

El episodio de lluvias del 17 de septiembre no afectó a los parámetros que se vienen analizando, sí lo ha hecho el del pasado viernes cuando entraron 2 hectómetros cúbicos de agua dulce por las ramblas, a los que hay que añadir lo que entra a través del acuífero. Debido a esto, se va a intensificar el seguimiento del Mar Menor en los próximos días aunque no hay señales de alarma, ha advertido Vázquez.

Por otra parte, el consejero ha reclamado la limpieza de las ramblas para evitar que las lluvias arrastren cañas y algas desemboquen en el mar. Asimismo, ha apuntado que en algunos momentos del viernes llegaron a entrar 65.000 litros por segundo por la rambla de Albujón.

Los análisis realizados este pasado martes han desvelado un incremento de la turbidez y los niveles de clorofila y que los niveles de oxígeno se mantienen en niveles normales, pero sin detectar niveles preocupantes.

RENOVACIÓN DEL CANAL MAR MENOR

La Consejería ha decidido renovar la web de Canal Mar Menor para hacerla más accesible a los ciudadanos y que recoja de forma ordenada los datos científicos alrededor de la laguna.

Como novedad, la nueva web incluye un mapa interactivo donde se puede comprobar el estado de ejecución y la información básica sobre los proyectos que realiza en Gobierno regional.