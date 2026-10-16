Marcos Ros (PSRM): "López Miras dejó pasar una oportunidad para ampliar el parque público de vivienda" - PSRM

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista murciano Marcos Ros ha denunciado que el Gobierno regional de Fernando López Miras destinó 5,2 millones de euros de los 47,6 millones reprogramados del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a políticas de vivienda, una cantidad que, según ha señalado, se dirigió a avales y no a la construcción de nuevas promociones públicas.

Ros ha recordado que, a propuesta suya, el Parlamento Europeo incluyó la vivienda en la revisión del fondo FEDER para facilitar que las comunidades autónomas pudieran financiar actuaciones en esta materia. Sin embargo, ha criticado el uso que, a su juicio, ha hecho el Ejecutivo murciano de esta posibilidad.

"Si López Miras hubiera tenido la más mínima voluntad, hoy tendría mucho dinero disponible en el suelo que le ofrecen nuestros ayuntamientos", ha afirmado el eurodiputado, quien ha calificado de "ridícula" la cantidad destinada a vivienda y ha acusado al Gobierno regional de no priorizar la construcción de un parque público residencial, según ha informado el PSRM.

Como comparación, Ros ha señalado que Castilla-La Mancha destinó 67,7 millones de euros a vivienda y Galicia, gobernada por el PP, 44,3 millones, frente a los 5,2 millones asignados por la Región de Murcia, según los datos citados por el socialista.

El eurodiputado también ha destacado la propuesta de 13 ayuntamientos gobernados por el PSOE en la Región, que han puesto a disposición de la Comunidad Autónoma 86.000 metros cuadrados de suelo municipal para construir alrededor de 800 viviendas públicas y asequibles.

"López Miras podría tener millones de euros listos en la caja para empezar a levantar viviendas en esos solares, pero decidió dejar pasar ese tren", ha afirmado Ros, quien ha reclamado al presidente regional que acepte los terrenos ofrecidos por los consistorios y ponga en marcha un plan de construcción de vivienda pública.

El dirigente socialista ha criticado asimismo la gestión regional del Bono Alquiler Joven y ha aludido a las propuestas sobre vivienda planteadas por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas. En este contexto, ha acusado al Gobierno autonómico de desaprovechar distintas oportunidades para ampliar la oferta de vivienda pública.

Ros ha asegurado que el balance del PP en esta materia es de "cero viviendas públicas construidas en diez años" y ha pedido al Ejecutivo regional "menos excusas y más vivienda pública" y que apueste por construir en suelo público.